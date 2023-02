Wie eine Fliege hinter Glas

imago/APress Nicolas Cage des Pop: Ville Valo

In der zweiten Folge der fünften Staffel der US-Comedy-Serie »Community« (2009–2015), »Introducing to Teaching«, gerät Abed Nadir (gespielt von Danny Pudi) außer sich: Der mit autistischen Zügen versehene Film- und Fernsehcrack verzweifelt daran, Schauspieler Nicolas Cage einzusortieren. Ist er gut, schlecht, gut-schlecht oder schlecht-gut? Abed, der das Serienprinzip einer exaltierten Intertextualität und des fortwährenden Metaebenenspiels selbst noch einmal als Nukleus verkörpert, wird sich selbst vollends verlustig. In ihn fährt jener Extraterrest Cage, mit dem er nicht umzugehen weiß.

Ville Valo ist der Nick Cage der Popmusik: Was macht der Sänger da? Mal warmes Timbre, mal helles Klirren, Registerwechsel innerhalb einzelner Silben, als wären sie Kaugummi. Die Pose ist unergründlich versteckt zwischen außerweltlicher Angeberei und improvisiertem Wiegenlied. Ganz fern und ganz nah. Alles klingt, als wäre Ville Valo gerade eingefallen, wie er es singen möchte, und als wären alle diese Einfälle frei von jeder Kenntnis dessen, was popmusikalisch erprobt und für legitim befunden wurde. Das macht einen, der mit seiner außergewöhnlich hübschen Optik nicht wenige an seiner irdischen Herkunft zweifeln lässt, seltsam nahbar. Die Wärme des Unperfekten greift nach uns, wenn er singt. Valo selbst soll das lange peinlich gewesen sein – nicht mal er weiß sich einzuordnen, wie ein Alien, das glaubt, Erdling zu sein.

Der 46jährige behördlich registrierte Finne hat es nun aber zweifelsfrei geschafft, die 2017 aufgelöste Band HIM zu Everybody’s Guilty Pleasure zu machen. Es ist das Einfachste, sie zu mögen, und das naheliegendste, sie absolut lächerlich zu finden. Es ist dies das »Wicked Game«, das sie mit uns spielen: Wie auch immer du dich zu ihnen verhältst, du liegst richtig und falsch zugleich.

Nun ist Villa Valo unter dem Künstlernamen VV mit seinem ersten Soloalbum »Neon Noir« dem Schlager noch ein Stück nähergekommen. »Come cele­bra-ay-ay-ate the pa-ay-ay-ain with me«, heißt es in der Einladung zum Schunkeln namens »Baby Lacrimarium«. Die Liebe als Grabbeigabe. VV – dem sein bürgerlicher Name sich vielleicht zu sehr nach der lautmalerischen Programmatik seines Gesangs anhört – macht Dunkles discofähig. Edgar ­Allan Poe würde bei Songs wie »Salute the Sanguine« tanzen und beim folgenden »In Trenodia« das Feuerzeug zum Wedeln zücken. Der unverhüllte Kitsch erhebt sich über alles.

Auf »Neon Noir« fehlen weitestgehend die satten Metalriffs, um einfach nur ein postumes HIM-Album zu sein. Dabei ist aber gerade der Titeltrack der HIM-igste: leises Sirren aus dem Verstärker, wie eine Fliege hinter Glas, dann ein loopig-gezupftes Intro, das gut und gern von HIMs Mikko Lindström sein könnte (aber wohl nicht ist, denn auf Tour gehen mit Valo unter anderem die beiden Gitarristen Mikko Virta und Sampo Sundström) und nach der seichten Strophe ein Kehrreim mit fettem Rhythmusriff und heller Leadgitarre. »Come love me ’til it hurts«, singt Valo. Er pocht darauf in allen Stimmlagen, von denen man nicht weiß, ob er sie nun beherrscht oder sie ihn: »Come love me!« Alles in einem Tempo, das einem vermittelt, man würde nicht wegrennen, aber man müsse los, da rufe ein anderer Planet.

So kriegt dich Ville Valo: Du willst nicht mehr ohne ihn, und auf dem vorletzten Track, dem somnambulen Instrumental »Zener Solitaire«, schwingt der Schrecken mit, der Sänger sei schon abgereist. Aber er ist noch da, für »Vertigo Eyes«, einen Song mit zaghaftem Klimax im Refrain, in der Strophe steckt seichter Synthesizer hinter trägem Drumming versteckt. Das schlummerigste unter den Schlummerliedern, das am Ende in ausgestelltem Missraten aufgeht, denn die Platte trudelt aus, der Spieler versagt seinen Dienst. Die Präsentation dessen, was Ville Valo tut, ungemein schön tut, wenn er gegenüber einem Mikro die Lippen spitzt: scheitern. »Neon Noir« nun ist sein »Con Air«.