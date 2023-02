From New York with Love

REUTERS/Amit Dave Überall präsent in Indien: Adani Group verlor nach US-Attacke fast 100 Milliarden US-Dollar Börsenwert

Noch vor einer Woche galt der indische Tycoon Gautam Adani als drittreichster Mensch der Welt und der wohlhabendste in ganz Asien. Doch innerhalb von wenigen Tagen soll er laut AFP umgerechnet fast 55 Milliarden Euro seines Nettovermögens verloren haben. Die Aktie seines multinationalen Konzerns Adani Group verlor dramatisch an Wert. Der Verlust habe sich am Donnerstag auf etwa 90 Milliarden Euro belaufen, meldete Reuters.

Am 24. Januar hatte der New Yorker Investmentfonds Hindenburg Research einen Bericht lanciert, in dem der Adani Group Bilanzbetrug und Aktienmanipulation vorgeworfen wird. Der Wert des Konzerns sei bei weitem nicht so hoch, wie behauptet. Wichtige Teile sollen »erhebliche Schulden« haben, was die gesamte Gruppe auf eine »prekäre finanzielle Grundlage« gestellt habe, zitierte Reuters aus dem Bericht. Die Rede ist von Briefkastenfirmen in der Karibik und auf Mauritius, von Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung. Adani habe Indien »systematisch ausgeplündert«, so Hindenburg Research.

»Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts verrät eindeutig eine dreiste, böswillige Absicht«, kommentierte Adani-Finanzvorstand Jugeshinder Singh laut Tagesschau vom Donnerstag die Attacke. Doch der Schaden war angerichtet. So sagte die Tochtergesellschaft Adani Enterprises den geplanten Börsengang, der eine Kapitalerhöhung von 2,5 Milliarden Euro bringen sollte, am Mittwoch abend erst einmal ab. Multimilliardär Gautam Adani weist die Beschuldigungen vehement zurück und kündigt rechtliche Schritte gegen Hindenburg Research an.

Der US-Fonds ist kein selbstloser Robin Hood. Hindenburg Research ist auf Leerverkäufe spezialisiert, sogenannte Shortsellings – eine tückische Waffe im globalen und lokalen Börsenkrieg der Finanzzocker. Normalerweise setzen Investoren auf einen mittel- oder langfristigen Anstieg einer Aktie. Anders die modernen Piraten. »Um eine Aktie zu shorten, leiht sich der Leerverkäufer diese Aktie von einem Broker oder einer anderen Institution. Anschließend verkauft er sie umgehend. Der Sinn dahinter ist, die Aktie zurückzukaufen, sobald der Kurs sinkt. In der Regel wird mit dem Leihgeber vereinbart, wann der Anleger die Aktie zurückgeben muss, erklärte das US-Wirtschaftsmagazin Forbes am 6. Januar die perfide und auch riskante Strategie.

Der lancierte Bericht flankiert perfekt die Absicht, den Adani-Kurs in den Keller zu schicken und dabei abzusahnen. Und der indische Topkonzern ist nicht das erste Unternehmen, das sich die US-Firma vorknöpft. Teilweise recherchiert Hindenburg monatelang, um die Schwachstellen einer börsennotierten Firma aufzudecken. Bestes Beispiel ist Nikola, ein Hersteller von Elektrolastwagen. Gerade als der einen Vertrag mit General Motors unterzeichnet hatte, veröffentlichte Hindenburg 2020 einen Bericht über Misswirtschaft bei Nikola. Die Aktie verlor enorm an Wert. Und die aktuelle Story führte offenbar besonders in Indien zu Panikverkäufen an der Börse. Die dortige Zentralbank habe lokale Geldinstitute bereits um Einzelheiten zu ihrem Engagement in der Adani-Gruppe gebeten, erfuhr Reuters am Donnerstag von Regierungsquellen in Neu-Delhi.

Manches erinnert an den James-Bond-Schinken »From Russia with Love«. Auch Gautam Adani hat so seine Ahnungen, dass die Sache einen globalstrategischen Aspekt habe. Der Hindenburg-Bericht sei ein US-Angriff auf die gesamte indische Wirtschaft, so der Konzernchef. Adani ist eng mit der Politik verflochten. Viele Geschäftsfelder beackert der enge Vertraute von Premierminister Narendra Modi im Auftrag der Regierung. Adani Defence and Airspace produziert die bewaffnete Drohne »Hermes 900«. Adani Mining besitzt Bergwerke in Indien, Australien und Indonesien, die Kohle nach China und Bangladesch exportieren. Adani Airport Holdings hält die Mehrheit der Aktien am Internationalen Flughafen von Mumbai. Adani Cement, Adani Agri Fresh, Adani Road Transport, Adani New Industries, AMG Media Networks, Adani Shipping sind weitere Töchter.

Noch am Dienstag verkündete der Konzernpatriarch bei einem Besuch in Israel, er werde für 1,1 Milliarden Euro die Mehrheitsanteile am Hafen von Haifa kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Press Trust of India. »Und ich verspreche Ihnen, dass wir in den kommenden Jahren die Skyline, die wir um uns herum sehen, verändern werden«, prahlte der Inder an der Seite von Benjamin Netanjahu. Aber zunächst wird Adani wohl seine goldene Skyline in Indien schützen müssen.