Peter Feldmann verlässt die SPD: »Ich bleibe demokratischer Sozialist«

Sebastian Gollnow/dpa

Peter Feldmann, früherer Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, hat am Freitag – gut drei Monate nach seiner Abwahl – in einer Mail an »Genossinnen und Genossen« seinen Austritt aus der SPD bekanntgegeben:

(N)ach fast fünfzig Jahren in der SPD trete ich aus der Partei aus. Dieser Schritt fällt mir äußerst schwer. Ich war auf meinen Lebensweg in der SPD stolz: Als 14jähriger Gründer einer Juso-Gruppe in Bonames, als erster sozialdemokratischer Stadtschulsprecher nach Jahren, als der Gründer der jüdischen Sozialdemokraten auf Bundesebene, als der letzte Juso-Vorsitzende Frankfurts und natürlich als Oberbürgermeister der SPD mit der längsten Amtszeit in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main. (…)

Und wir haben viel erreicht: Frankfurt ist durch den Mietpreisstopp, gebührenfreie Kindergärten und den kostenlosen Eintritt von Kindern und Jugendlichen in Schwimmbäder, Museen und Zoo menschlicher geworden. Mit Ein-Euro-Tickets für Kinder, Schüler und Jugendliche wie auch für unsere Seniorinnen und Senioren ist Frankfurt endlich auch erschwinglicher.

Dass bald ein kostenloses Krippenjahr dazu kommt, ist ein Riesenerfolg der Eltern unserer Heimatstadt. Wir haben es durchgeboxt, dass das Thema Wohnungsnot ganz oben auf der Tagesordnung steht und für Tausende von Frankfurterinnen und Frankfurtern den Mietpreisstopp bei der ABG und Nassauischer Heimstätte durchgesetzt. Dieses Verständnis von Gemeinsinn und gelebter Solidarität hat uns stark gemacht und Bürgerinnen und Bürger überzeugt.

Mit der Kampagne gegen meine Person haben Teile der Parteispitze die sozialdemokratische Gestaltung unserer Stadt aufs Spiel gesetzt und sind der CDU auf den Leim gegangen. Dabei gab es doch eine andere Lösung. Eine gemeinsame Lösung. Ein abgesprochener Rückzug im Januar.

Diese Chance haben Teile der Parteispitze vertan. Dass sich meine Partei einmal an einer Abwahlkampagne gegen meine Person an vorderster Front betätigt, konnte ich mir selbst in meinen schwärzesten Phantasien nicht ausdenken. Auch nicht, dass sie die entscheidenden Stimmen dazu im Parlament beiträgt.

In Hessen haben uns die Wähler dafür abgestraft, dass in der SPD gegen Andrea Ypsilanti intrigiert wurde. 14 Jahre danach sitzen wir in Wiesbaden immer noch in der Opposition. (…)

Die Häme, der Hass, das Hakenkreuz an meiner Haustüre hat noch nicht einmal zu einem Telefonanruf und einem Wort des Bedauerns der Parteispitze geführt. Am meisten haben mich die gemeinsamen Aktionen meines ehemaligen Jugendverbandes mit der Jungen Union verletzt.

Großanzeigen und Plakate gegen mich wurden faktisch mit meiner eigenen Mandatsabgabe und mit Mitgliedsbeiträgen von mir und unseren Genossinnen und Genossen finanziert. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Frankfurter SPD.

Dazu möchte ich ab sofort keinen Beitrag mehr leisten, auch wenn es künftig nicht mehr um mich geht. (…)

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei allen einfachen Mitgliedern, mit denen ich zusammen für Mietpreisstopps, kostenfreie Kindergärten, Schwimmbäder, Museen, den Zoo für Kinder und Jugendliche, somit für ein soziales Frankfurt kämpfen durfte. Ohne euch hätte ich das nie geschafft!

Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Zusammenarbeit auf anderen Ebenen fortsetzen können. Diese Parteimitglieder können auch weiter auf mich zählen.

Für eine gute Sache braucht es kein SPD-Parteibuch. Ich bleibe demokratischer Sozialist.