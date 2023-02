Paralleler Staatsapparat

REUTERS/Agustin Marcarian Sommerlicher Protestaufzug vor dem Justizpalast (Buenos Aires, 1.2.2023)

Unter dem Motto »Schluss mit der Justizmafia« haben Gewerkschafter und Vertreter verschiedener sozialer und Menschenrechtsorganisationen am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Justizpalast in Buenos Aires die Demokratisierung des argentinischen Justizwesens gefordert. Die Demonstranten unterstützten den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, denen sie Missachtung der Gewaltenteilung und die Errichtung eines parallelen Staatsapparats vorwerfen. Wie die Nachrichtenagentur ­Télam meldete, wird ein Ausschuss der Abgeordnetenkammer am kommenden Donnerstag prüfen, ob das Verfahren zulässig ist.

»Wir haben es mit einem Gericht zu tun, das so entscheiden will, als wäre es die Exekutive, und das so entscheidet, als wäre es die Legislative. Wir können das nicht zulassen«, begründete die linke Abgeordnete und Regierungsministerin der Provinz Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, den Antrag. Auch der peronistische Gewerkschaftsbund Confederación General del Trabajo (CGT) fordere die Wiederherstellung der Gewaltenteilung, erklärte Omar Plaini, der Vorsitzende der zum CGT gehörenden Gewerkschaft der Zeitungs- und Zeitschriftenverkäufer (Canillitas). »Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir ohne eine unabhängige Justiz nicht in der Lage sind, die Demokratie zu erhalten, die wir uns hart erarbeitet haben«, sagte er.

Plaini kritisierte unter anderem die Entscheidung eines dreiköpfigen Richtergremiums vom Dezember 2022, Vize­präsidentin Cristina Fernández de Kirchner lebenslang an der Ausübung öffentlicher Ämter zu hindern. Dies sei ein Verstoß gegen die Verfassung, kritisierte er. Kirchner, die in einem Korruptionsprozess im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge zugleich zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, hatte die Vorwürfe stets als »politisch motiviert« zurückgewiesen. »Diese Justiz prostituiert sich und wird in die Geschichte als der schlimmste Oberste Gerichtshof eingehen, der die meisten Verbrechen gedeckt hat«, empörte sich auch der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Juan María Ramos Padilla, einer der Organisatoren der Demonstration am Mittwoch. Er warf den Mitgliedern des Gerichts unter anderem vor, Urteile zugunsten der reichsten Stadt des Landes gefällt und die ärmsten Provinzen mit weniger Ressourcen abgespeist zu haben.

Hugo Yasky, Generalsekretär des unabhängigen Gewerkschaftsbundes Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) und Abgeordneter des progressiven Wahlbündnisses »Frente de Todos« forderte den Rücktritt »einer Justizführung, die von den Mächtigen dieses Landes korrumpiert wurde«. Hugo Godoy, ein weiterer Gewerkschaftsführer, warnte davor, dass »500 wohlhabende Geschäftsleute einen Parallelstaat außerhalb der Rechte des argentinischen Volkes« fördern. »Wenn Geschäftsleute und das US-Außenministerium diesen Gerichtshof verteidigen, ist es die Aufgabe des Volkes, sie hinauszuwerfen und ein unabhängiges Rechtssystem aufzubauen«, sagte er.

Nora Cortiñas von der Organisation »Mütter der Plaza de Mayo« wies auf mittlerweile 14 Beschwerden gegen die vier Mitglieder des Obersten Gerichtshofs hin. »Diese Richter haben nicht nur den Wirtschafts- und Medienkonzernen geholfen, sondern auch die Völkermörder und Folterer der letzten Diktatur geschützt«, erklärte sie vor einer Kommission der Abgeordnetenkammer. Wie die Tageszeitung Pagina 12 am Donnerstag meldete, verfügt das von Präsident Alberto Fernández und Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner geführte Bündnis »Frente de Todos« in der kommenden Woche über die erforderliche Stimmenzahl für die Zulassung des Amtsenthebungsverfahrens.