Vor dem Westen eingeknickt

Hassan Ammar/AP/dpa Spuren der Verwüstung: Angeblich soll hier auch Giftgas eingesetzt worden sein (Duma, 16.4.2018)

Syriens Regierung weist die erneuten Vorwürfe der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zurück, 2018 einen Giftgasangriff auf die Stadt Duma begangen zu haben. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Damaskus distanzierte sich der syrische Botschafter bei der in Den Haag angesiedelten Organisation, Milad Attia, vom »Untersuchungs- und Identifizierungsteam« (IIT) der OPCW. Es sei auf Druck aus Großbritannien, Frankreich und den USA eingesetzt worden, so Attia.

Vor syrischen und internationalen Journalisten rief Attia das Technische Sekretariat der OPCW auf, »keine Abschriften von Berichten zu veröffentlichen, die von westlichen Ländern und Israel gegen Syrien vorbereitet« worden seien. Eine Einrichtung wie das IIT entspreche nicht den Regeln der OPCW-Konvention, sondern lediglich den Interessen der drei genannten westlichen Staaten.

2013 war Syrien der Chemiewaffenkonvention beigetreten und hatte alle noch vorhandenen Chemiewaffenbestände der OPCW zur Vernichtung übergeben. Die zuständige UN-Diplomatin für die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen, Sigrid Kaag, teilte im Juni 2014 dem UN-Sicherheitsrat mit, dass Syrien seine Chemiewaffen zur Vernichtung auf US-amerikanische und europäische Spezialschiffe überstellt habe. Anfang Januar 2016 bestätigte die OPCW, dass ein letzter Rest dieser Waffen im US-Bundesstaat Texas vernichtet wurde. Dennoch wurde Syrien weiter vorgeworfen, Chemiewaffen an verschiedenen Orten des Landes eingesetzt zu haben. Angebliche Beweise stammten von oppositionellen bewaffneten Gruppen oder Organisationen.

Der dritte Bericht des IIT, der Ende Januar von der OPCW veröffentlicht wurde, befasste sich erneut mit den Ereignissen in der Stadt Duma am 7. April 2018. Er bekräftigt die Anschuldigung gegen Syrien, für einen Chemiewaffenangriff verantwortlich zu sein, bei dem 43 Personen getötet worden seien. Es gebe »vernünftige Gründe« dafür, »die Syrische Arabische Luftwaffe als Verantwortliche des Angriffs mit Chemikalien auf Duma 2018 zu identifizieren«, heißt es. Das IIT bestätigt demnach die damals von »Weißhelmen« international verbreiteten Vorwürfe. Die USA, Großbritannien und Frankreich verübten am 14. April 2018 einen großangelegten Luftangriff auf Syrien, den sie als Vergeltungsschlag für den angeblichen Chemiewaffenangriff rechtfertigten.

Ein OPCW-Inspektorenteam, das erst nach dem westlichen Angriff seine Arbeit in Duma aufnehmen konnte, fand keine Hinweise auf einen Einsatz von Chemiewaffen. Der vorläufige Bericht der Inspektoren wurde vom Technischen Sekretariat der OPCW gestoppt. Statt dessen wurde ein anderer veröffentlicht, der einen Chemiewaffenangriff bestätigte. Zwei OPCW-Inspektoren, die seit der Gründung der Organisation 1997 für sie gearbeitet hatten und dem ursprünglichen Duma-Rechercheteam angehörten, gingen mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Beide wurden von der OPCW als unglaubwürdig diskreditiert. Attia warf den USA, Großbritannien und Frankreich vor, die Organisation zu manipulieren, um sich der Verantwortung für den völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien im April 2018 zu entziehen.

Auf der Pressekonferenz in Damaskus kamen auch Einwohner von Duma zu Wort, die als Augenzeugen über die Geschehnisse des 7. April 2018 berichteten. Der Arzt Hassan Ejon, der an dem Tag im Krankenhaus Dienst hatte, berichtete, dass man die Ambulanzkräfte bereits am Tag vor dem Vorfall auf ein mögliches Ereignis vorbereitet habe. Allerdings seien an dem Tag lediglich 40 Personen mit Atembeschwerden gekommen, von denen niemand Symptome einer chemischen Vergiftung gezeigt habe. Es habe keine Toten gegeben. Die angeblich vergifteten Kinder, die in einem Film zu sehen waren, seien unsachgemäß von Personen behandelt worden, die nicht zum Krankenhaus gehört hätten. Die Kinder seien verängstigt gewesen und mit kaltem Wasser abgespritzt worden, so seien die Bilder entstanden. Keines der Kinder sei gestorben.

Scheich Ratib Nadschi, Imam der Moschee von Duma, sagte, er sei zu den Verantwortlichen der damals Duma kontrollierenden »Armee des Islam« gegangen, um die sterblichen Überreste der Opfer des angeblichen Chemiewaffenangriffs abzuholen und den Familien zur Beerdigung zu übergeben. Er sei abgewiesen worden, die Leichname seien verschwunden, niemand wisse, wo sie beerdigt worden seien.