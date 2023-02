Scholz-Show im Lokschuppen

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Klare Botschaften: Protestzug durch Marburg am Donnerstag nachmittag

Immerhin brachte er niemanden zum Weinen: Wie auch seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) inszeniert sich Bundeskanzler Olaf Scholz als »bürgernah«, indem er durch Deutschland tourt und »Kanzlergespräche« führt. Am Donnerstag abend hat der SPD-Politiker im hessischen Marburg Station gemacht. Nachdem er unter anderen dem Pharmaunternehmen und Coronakrisengewinnler Bion­tech einen Besuch abgestattet hatte, beantwortete Scholz in einem ehemaligen Lokschuppen Fragen aus dem Publikum. Dieses wollte von Scholz erklärt bekommen, wie die Bundesregierung den Gesundheitssektor, den Mittelstand, Kindertagesstätten oder das Baugewerbe zu unterstützen gedenkt.

Scholz gab sich verständnisvoll, verwies auf bereits beschlossene Maßnahmen und betonte, auch künftig hier und da einige Erleichterungen auf den Weg bringen zu wollen. Antworten wollten nicht wenige aber auch zum Ukraine-Krieg haben. Der rechte Sozialdemokrat deklarierte, dass Russland einen »imperialistischen« Krieg führe. Moskau wolle sein Staatsgebiet mit Waffengewalt vergrößern. Warum dies das Haupt- oder gar das einzige Interesse des Kremls sein soll, führte Scholz nicht aus. Auf den Kurs der Bundesregierung sei jedenfalls Verlass. Es werde keine Kampfjets für die Ukraine geben, versicherte er.

Ein Fragesteller verwies auf das Mittel der Diplomatie. Ihm entgegnete Scholz, dass diese zwar wichtig sei. Jedoch könne am Ende »kein ungerechter Frieden« stehen, der ein »Diktatfrieden Russlands« wäre. Und Friedensverhandlungen könne es erst geben, sobald Russland seine Truppen aus der Ukraine abgezogen habe. Ein weiterer Fragesteller merkte an, dass die russische Seite durch die NATO-Osterweiterung nach dem Zerfall der Sowjetunion provoziert worden sei. Scholz lobte dagegen die EU- und NATO-Erweiterung um ehemalige Sowjetrepubliken als »tolle Sache«. Jene Staaten hätten nach 1990 »die Freiheit bekommen«.

Putin habe er persönlich versichert, die Ukraine werde auch in Jahrzehnten nicht Mitglied der NATO sein. Deren Osterweiterung sei daher als Kriegsgrund Moskaus nur vorgeschoben. Ein Angriffskrieg, um sich Territorium anzueignen, sei inakzeptabel. Ob auch die Angriffskriege des NATO-Mitglieds Türkei oder der Saudi-Arabiens im Jemen nicht akzeptiert würden, bleibt offen. Eine entsprechende jW-Anfrage beim Bundespresseamt war bis Redaktionsschluss am Freitag noch in Bearbeitung. Man könne erst »in der nächsten Woche antworten«, vertröstete der Chef vom Dienst, Stephan Budach.

Im Lokschuppen wurde einmal mehr das Problem solcher Propagandatermine klar: Die Zahl von 150 per Losverfahren eingeladenen Teilnehmenden bedeutete, dass ein Dialog gar nicht entstehen konnte. Die Moderatorin schritt bei längeren Vorbemerkungen sowie längeren Nachfragen ein, aus Fairness gegenüber den anderen, wie sie betonte. Die Veranstaltung endete nach 90 Minuten. »Es ist nicht schlecht, dass es diese Veranstaltung gibt, aber ein Dialog ist das nicht«, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am späten Abend eine Marburger Studentin.

Schon bevor der Kanzler sich die Fragen anhörte – und laut FAZ-Schlagzeile »den Krieg erklärte« –, hatten einige hundert Menschen ab dem Nachmittag in Marburg gegen die Politik der Ampelregierung demonstriert. Der Hessische Rundfunk sprach von rund 500 Demonstrierenden, die dem Aufruf des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Marburg gefolgt seien. Auf Fotos sind Transparente zu sehen mit Forderungen wie »Verhandeln statt schießen!«, »Asylrecht für Deserteure« und »100 Milliarden für die Jugend« – statt Energiekonzerne zu päppeln oder das Militär hochzurüsten.