IOC verurteilt Boykottdrohung der Ukraine

Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Boykottdrohung der Ukraine für die Sommerspiele 2024 in Paris verurteilt. Die Drohung verstoße gegen die Grundlagen der Olympischen Bewegung und die Prinzipien, für die sie stehe. »Es ist äußerst bedauerlich, diese Diskussion in diesem frühen Stadium mit einer Boykottdrohung eskalieren zu lassen«, teilte das IOC mit. Die Teilnahme einzelner neutraler Athleten mit russischem oder belarussischem Pass an den Olympischen Spielen in Paris 2024 sei noch nicht diskutiert und entschieden worden, hieß es weiter. Das IOC um Präsident Thomas Bach hatte zuletzt angekündigt, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus trotz des Krieges in der Ukraine die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ermöglichen zu wollen. Damit könnte diesen Sportlern der Weg zu den Spielen in Paris offenstehen, wenn auch nur unter neutraler Flagge. (dpa/jW)