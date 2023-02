A 100 stoppen

Carsten Koall/dpa

Die Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future (FFF) hat am Freitag in mehreren Städten in der BRD Aktionen gegen den Ausbau von Autobahnen durchgeführt. In Berlin beispielsweise fand eine Kundgebung auf der Hatun-Sürücü-Brücke statt (Foto), um gegen die Pläne für die Stadtautobahn A 100 zu protestieren. Der geplante Autobahnausbau sei eine »rote Linie«, erklärte FFF-Sprecherin Luisa Neubauer dem Tagesspiegel (Freitag). Deutschland sei schon voll mit Autobahnen. »Jetzt braucht es eine Kehrtwende, sonst können wir die Klimaziele an den Nagel hängen.« (dpa/jW)