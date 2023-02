»Viele Familien können das nicht abfedern«

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Auch allein gelassen? Staatliche Unterstützung ist zu oft zu knapp bemessen

Jedes fünfte Kind in der BRD von Armut bedroht, also rund 2,9 Millionen Heranwachsende. Das geht aus einer Studie der kapitalnahen Bertelsmann-Stiftung hervor, die in der vergangenen Woche vorgelegt wurde. Wie bewerten Sie die Zahlen?

Sie stagnieren auf hohem Niveau. Man kann zugute halten, dass sie angesichts der Inflation und Preissteigerungen eigentlich noch höher ausfallen würden, hätte die Bundesregierung nicht schon Maßnahmen umgesetzt. Aber gleichzeitig sieht man, dass diese nicht ausreichen. Die Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Preissteigerungen haben für erhebliche Belastungen gesorgt. Manche Familien können das gut abfedern, aber viele eben auch nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass die armen Familien bei den Mehrfachbelastungen nicht allein gelassen werden und die Kinder am Ende nicht die Leidtragenden sind.

Was bedeutet Armut konkret für Kinder und Jugendliche?

Kinder aus armen Familien können sich Freizeitbedürfnisse wie ins Kino zu gehen nicht erfüllen. Dabei muss man sich klarmachen, dass diese fehlenden Aktivitäten immer auch zum Verlust eines sozialen Miteinanders führen und die betreffenden Kinder soziale Kompetenzen nicht herausbilden können. Wenn ich zum Beispiel keinen Kindergeburtstag ausrichten kann, weil ich die Gäste nicht bewirten kann – jedenfalls nicht mit dem Standard, der erwartet wird –, richte ich so etwas gar nicht erst aus. Oder Kinder und Jugendliche können eine Ferienfahrt aus finanziellen Gründen nicht mitmachen. So erfahren sie, dass sie isoliert sind, nicht die Entwicklungschancen wie andere Kinder haben.

Entsteht da frühzeitig das Bewusstsein, auf der Verliererseite des Lebens zu stehen?

Ja. Das hat viel mit Scham zu tun. Oft ziehen sich die Kinder und ihre Familien zurück. Wir wissen zum Beispiel von Eltern, die nicht mehr zum Elternabend kommen, weil sie sich schämen, dass sie bei der Schulausstattung finanziell nicht mithalten können. Daran müssen wir mehr arbeiten, dass Kinder bei diesen gemeinschaftlichen Aktivitäten nicht zurückgesetzt werden.

Sie haben einen Nothilfefonds, mit dem Familien unterstützt werden. Wie ist da die Lage?

Wir erhalten nach wie vor sehr viele Anträge. Das betrifft auch weiterhin Kinder von Familien, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Viele hatten die Hoffnung, bald wieder in die Heimat zurückkehren zu können, und mussten mittlerweile realisieren, dass ihre Kinder hier in Deutschland wichtige Entwicklungsschritte machen müssen und sie hierfür zum Beispiel eine komplette Schulausstattung oder einen Zuschuss zum Vereinsbeitrag brauchen.

Immer wieder heißt es, zu viele Kinder und Jugendliche füllten ihre Freizeit mit PC-Spielen und TV-Konsum. Sehen Sie darin ein Problem?

Ja, die Mediennutzung hat auch eine Schattenseite. Kinder und Jugendliche aus armen Familien flüchten oft in diese Welten und können so keine Medienkompetenz entwickeln. Aber nur, weil sie viel im Internet unterwegs sind oder Computerspiele spielen, heißt das noch nicht, dass die sozialen Kontakte verkümmern. Wenn sie bei der Mediennutzung Begleitung und Unterstützung erfahren – von den Eltern, von der Jugendarbeit oder in der Schule –, gleicht sich das aus.

Was erwarten Sie angesichts der alarmierenden Zahlen von der Bundesregierung?

Wir sind sehr gespannt, wie die Bemühungen der Bundesregierung hinsichtlich einer Kindergrundsicherung ausfallen. Wir begrüßen es erst einmal, dass hier eine Leistung für alle Kinder entwickelt wird, die diskriminierungsfrei angeboten wird. Aber man wird abwarten müssen, wie das konkret umgesetzt wird. Wenn es nur auf eine Zusammenführung der bestehenden Leistungen hinausläuft, wäre das enttäuschend. Was das Jugendministerium plant, begrüßen wir, aber am Ende braucht es eine ressortübergreifende Abstimmung. Wir befürchten, dass es an dieser Stelle hakt. Am Ende wird es auch darum gehen, eine Gerechtigkeitslücke für Familien im Niedriglohnsektor zu schließen.