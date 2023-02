Keine Eile mit Kiew

IMAGO/Panama Pictures Gelb und Blau: Diese beiden Farben haben die EU und die Ukraine gemeinsam (Strasbourg, 17.1.2023)

Ohne größere Aufmerksamkeit der ukrainischen Öffentlichkeit hat in Kiew ein sogenannter EU-Ukraine-Gipfel stattgefunden. Aus diesem Anlass waren Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell angereist. In der Sache gab es offenbar keine neuen Entwicklungen. Angesichts ukrainischen Drängens auf einen Beitritt innerhalb von zwei Jahren reagierte die Kommission mit routinemäßigen Erklärungen: Der Beitritt werde vollzogen, wenn die Ukraine alle Bedingungen dafür erfüllt habe, hieß es in dem von der US-Zeitung Politico vorab im Internet veröffentlichten Entwurf des Abschlussdokuments.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor versucht, in seiner allabendlichen Videoansprache auf eine beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die EU zu drängen. Er glaube, sein Land habe es verdient, dass die Beitrittsverhandlungen schon in diesem Jahr aufgenommen würden, so Selenskij. Ein Fortschritt bei der EU-Integration würde auch die Bereitschaft der ukrainischen Bevölkerung erhöhen, weiter die Härten des Krieges auf sich zu nehmen, fügte er in einer seltenen Anspielung auf in der Ukraine offenbar verbreitete Kriegsmüdigkeit hinzu. Selbst der Grünen-Politiker Anton Hofreiter mochte sich diesem ambitionierten Zeitplan nicht anschließen. Laut »Tagesschau« merkte er an, es wäre optimal, wenn die Ukraine in fünf bis sechs Jahren der EU beitreten könnte. Es sei »bei weitem noch nicht alles gut im Staate Ukraine«, zitiert ihn das Webportal der ARD-Nachrichtensendung.

Offenbar als Morgengabe für den EU-Gipfel haben die ukrainischen Behörden seit Anfang der Woche eine Reihe spektakulärer Verhaftungen und Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts auf diverse Wirtschaftsstraftaten vorgenommen. Razzien gab es unter anderem beim Oligarchen Igor Kolomoiskij und dem früheren Innenminister Arsen Awakow. Letzterer gab an, die Durchsuchung habe im Zusammenhang mit dem kürzlichen Absturz eines in Awakows Amtszeit gekauften französischen Hubschraubers mit seinem Amtsnachfolger an Bord gestanden. In einem Kellergebäude eines Öllagers bei Uschgorod an der Grenze zur Slowakei und Ungarn wurde nach Darstellung des ukrainischen Geheimdiensts SBU ein Lagerraum für die »schwarze Buchhaltung« der früher Kolomoiskij gehörenden Ölkonzerne Ukrnafta und Ukrtatnafta entdeckt. Sie waren nach Kriegsbeginn nationalisiert worden. Aus den Unterlagen soll hervorgehen, dass beide Unternehmen Verbrauchssteuern im Wert von umgerechnet einer Milliarde Euro hinterzogen hätten. Der Schaucharakter der Kampagne wird insbesondere daran sichtbar, dass jetzt auch Bilder von Verhaftungen aus dem vergangenen Sommer an die ukrainischen Medien gelangten. So wurde das Haus des einstigen Vizeverteidigungsministers Roman Martinjuk gezeigt, wo in einem Sofa Bargeld im Wert von umgerechnet einer Million Euro eingenäht gefunden worden sei. Der Mann war für die Beschaffung von Schutzausrüstung für die Kiewer Armee verantwortlich.

Unterdessen hat in Berlin Regierungssprecher Steffen Hebestreit das Gedenken in Russland an die Schlacht von Stalingrad vor 80 Jahren zum Anlass genommen, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin »abstruse historische Vergleiche« vorzuwerfen. Wenn Putin davon spreche, dass heute wieder deutsche Panzer Russland bedrohten wie im Zweiten Weltkrieg, betreibe er Schuldumkehr. Putin hat den Krieg in der Ukraine wiederholt als Neuauflage des Kampfes gegen den Faschismus dargestellt.