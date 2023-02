Satter Vorsprung

Boston. NBA-Spitzenreiter Boston Celtics hat mit einer beeindruckend dominanten Leistung die Brooklyn Nets mit am Ende 43 Punkten Vorsprung besiegt. Beim 139:96 lagen die Celtics am Mittwoch abend zwischenzeitlich sogar mit 49 Punkten vorne und festigten ihren ersten Platz in der Eastern Conference. Die Nets, die weiter auf den verletzten Kevin Durant warten müssen, stehen auf Rang vier. Bester Werfer der Partie war Jayson Tatum mit 31 Punkten. (dpa/jW)