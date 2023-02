War ja klar

Vilnius. Die mögliche Wiederzulassung russischer Sportler bei internationalen Wettkämpfen trifft in den baltischen Staaten weiter auf ­Widerstand. In Litauen ­kündigte die für Sport zuständige ­Bildungsministerin Jurgita Siugzdiniene am ­Mittwoch an, einen gemeinsamen Appell der baltischen Staaten an das Internationale Olympische Komitee (IOC) initiieren zu wollen. Dazu werde sie sich am Donnerstag mit ihren ­Kollegen aus Estland und Lettland austauschen, teilte sie einem Rundfunkbericht zufolge mit. (dpa/jW)