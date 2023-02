Späte Einsicht

jW

Es gibt wenige Ereignisse, die uns Fußballfans so sehr in Erinnerung geblieben sind wie die Hillsborough-Katastrophe von Sheffield 1989. Damals waren beim Pokalspiel von Nottingham Forest gegen den FC Liverpool im Hillsborough-Stadium auf überfüllten Tribünen insgesamt 96 Anhänger der Reds im Gedränge ums Leben gekommen, 766 weitere wurden verletzt. Viele der Fans und Angehörige der Opfer waren seit damals von der Schuld der Polizei überzeugt, weil diese unter anderem zu spät Fluchttore in den Innenraum geöffnet hatte. Die Polizei aber stritt stets jegliche Verantwortung ab. Nach vielen Jahren kam die Wahrheit ans Licht: Die Polizei hatte gelogen, Beweise vernichtet und belastende Aussagen gefälscht. Im September 2012 schätzte eine unabhängige Untersuchungskommission unter Vorsitz des Bischofs von Liverpool, dass 41 der 96 Toten hätten vermieden werden können. Der damalige Premier David Cameron sah sich zu einer Entschuldigung gezwungen. 2016 urteilte eine neue Untersuchungskommission unter der Leitung des Richters John Goldring, dass alle 96 Opfer rechtswidrig getötet worden seien und die Fans keinerlei Schuld treffe. Ursache seien Fehler in der polizeilichen Planung. Damit habe vor allem der Einsatzleiter die Tragödie zu verantworten, zumindest dazu beigetragen. Eine späte Genugtuung für jeden Fan, insbesondere aber für die Angehörigen.

Nach fast 34 Jahren ist nun geschehen, woran niemand mehr geglaubt hatte: Die Polizei hat offiziell Fehler eingeräumt und sich bei den Hinterbliebenen entschuldigt. »Es tut uns leid, dass so vieles falsch lief«, sagte der Leiter der Berufsorganisation der Polizei in England und Wales am Dienstag. Die Angehörigen seien »im Stich gelassen« und »unsensibel« behandelt worden. »Das Versagen der Polizei war die Hauptursache für die Tragödie«, räumte Andy Marsh als Leiter der Berufsorganisation ein. Um künftig besser handeln zu können, will die Polizei in England und Wales einen Kodex einführen. Diesen müssen die Beamten unterschreiben und sich dazu verpflichten, Unterlagen aufzubewahren, Fehler einzugestehen sowie nicht zu versuchen, Unentschuldbares zu verteidigen.

Auch wenn es Jahrzehnte gedauert hat, es einzugestehen, dieser Weg ist der einzig richtige. Fehler zuzugeben muss immer der erste Schritt sein. Das sollte der deutschen Polizei ein Vorbild sein. Denn die Bereitschaft zu Schuldeingeständnissen und Entschuldigungen, gar eine gesunde Fehlerkultur, suchen wir hierzulande vergebens. Beamte, Polizeigewerkschafter und auch Innenpolitiker sollten in diesen Tagen nach Good Old England schauen. Dort ist selbst nach dem Brexit nicht alles schlecht.

»Sport frei!« vom Fananwalt.