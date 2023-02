Kovac und die Tiefenläufe

IMAGO/regios24 Warten auf die Bayern: VfL Wolfsburgs Trainer Nico Kovac

Mit der 1:2-Niederlage des VfL Wolfsburg beim 1. FC Union Berlin im Achtelfinale des DFB-Pokals endete eine beeindruckende Serie. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hatte zuvor 16 Pokalspiele in Folge gewonnen. Bei einem weiteren Erfolg hätte der 51jährige mit Trainerlegende Hennes Weisweiler gleichgezogen.

Klappte nicht. Und so endete der Traum vom Finale in Berlin für Wolfsburg relativ früh. Auch in der Bundesliga musste der VfL am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Wieder riss eine Serie. Vor dem 1:2 beim SV Werder Bremen hatten die Niedersachsen sechs Spiele in Folge gewonnen, blieben zudem wettbewerbsübergreifend elfmal hintereinander ungeschlagen.

Ein Abstiegskandidat

So war es der Mannschaft gelungen, sich aus den unteren Regionen der Tabelle in Reichweite der internationalen Plätze hochzuspielen. Der Start in die Bundesligasaison indes war für Wolfsburg mit nur einem Sieg in sieben Spielen ziemlich in die Hose gegangen. Der Angriff erspielte sich kaum Chancen, die Defensive war nicht sattelfest. Kurz: Wolfsburg war, als Kovac als Trainer übernahm, im Grunde ein Abstiegskandidat.

Es wäre gut, wenn sich das Team ein Beispiel an der früheren Spielweise von Kovac und seinem Bruder Robert nehme, ließ der gebürtige Berliner damals verlautbaren. Beide standen als Profis für Kampf, Wille und Einsatz. Vielleicht haben die Spieler zugehört? Aktuell führen die Wolfsburger jedenfalls die Bundesligastatistiken der absolvierten Sprints und intensiven Läufe an.

Es ist genau die Art von Fußball, die Kovac sehen will. »Die Mannschaft, welche die meisten Tiefenläufe macht, ist auch diejenige, die die meisten Chancen kreiert«, sagte er auf der Pressekonferenz nach dem 3:2 gegen den VfB Stuttgart Anfang Oktober. Der Last-Minute-Erfolg – Yannick Gerhardt erzielte das entscheidende Tor erst in der Nachspielzeit – war Auftakt zum (zwischenzeitlichen) Höhenflug.

Dieser Höhenflug war nicht zuletzt von einer beeindruckenden Effizienz im Torabschluss geprägt. Laut der Expected-Goals-Wertung von understat.com hat Wolfsburg fast zehn Tore mehr erzielt, als die Mannschaft, was die Qualität der Chancen betrifft, hätte schießen sollen.

Die relative Stabilität Wolfsburgs verdankt sich nicht zuletzt der Defensive, in der sich etwa der Niederländer Micky van de Ven zu einer echten Stütze entwickelt hat. Wolfsburg kassierte während seiner sechs Spiele andauernden Siegesserie lediglich einen Gegentreffer. Mit van de Ven, Abwehrkollege Sebastiaan Bornauw, Torhüter Koen Casteels und den Mittelfeldspielern Maximilian Arnold und Gerhardt hat Kovac offensichtlich eine funktionierende Achse gefunden. So kann die zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga durchaus eine Rolle im Kampf um die internationalen Plätze spielen.

Was freilich fehlt, ist die Konstanz – auch auf Vereinsebene. Mit Mark van Bommel und Florian Kohfeldt wurden vergangenes Jahr gleich zwei Trainer verschlissen. Oliver Glasner hatte Wolfsburg zuvor zwar in die Champions League geführt, verließ den Klub aber bereits nach zwei Jahren aus freien Stücken Richtung Eintracht Frankfurt. Zusätzlich wurden bei der Zusammensetzung der Mannschaft nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Fazit: Trotz der finanziellen Unterstützung durch den Volkswagen-Konzern fielen die sportlichen Ergebnisse in der Vergangenheit vergleichsweise dürftig aus. In den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 konnte Wolfsburg den Abstieg erst in der Relegation abwenden.

Zurück in die Spur

Die Verpflichtung von Jörg Schmadtke als Geschäftsführer Sport sorgte ab Sommer 2018 dann für eine gewisse Stabilisierung. Schmadtke, der nicht als der einfachste Zeitgenosse gilt, verabschiedete sich nach dem Pokalspiel gegen Union jedoch in den Ruhestand. Seine Position übernimmt nun Exspieler Marcel Schäfer, zuvor Sportdirektor. Auf ihn folgt Sebastian Schindzielorz, der sich beim VfL Bochum bewährt hatte.

Auf der Funktionärsebene scheint also alles geklärt. Sportlich hingegen stellt sich die Frage, ob Kovac und seine Mannschaft nach zwei Niederlagen in Folge schnell genug zurück in die Spur finden werden. Am kommenden Sonntag wartet der FC Bayern München.