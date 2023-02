Nicht endender Kampf

REUTERS/Eric Cox Meilenstein: Demonstranten erinnern im State Capitol von Wisconsin an das Grundsatzurteil »Roe gegen Wade« (Madison, 22.1.2023)

Die Entscheidung »Roe gegen Wade« des US-amerikanischen Obersten Gerichtshofs vom 22. Januar 1973 markierte als Grundsatzurteil – das ein generelles Recht auf Schwangerschaftsabbruch sicherte – einen Meilenstein im Kampf um Frauenrechte. Mittlerweile sind die reproduktiven Rechte allerdings auch in den USA deutlich eingeschränkt, der andauernde Angriff von rechter und konservativer Seite bedroht weltweit die Selbstbestimmungsrechte von Schwangeren.

Ein Skandal: Eine ungewollt schwangere Frau, die sich im republikanischen Texas Anfang der 1970er Jahre das Recht erkämpfen will, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Schwangerschaftsabbrüche waren in Texas streng verboten, außer wenn das Leben der Schwangeren akut in Gefahr war, während sie in diesem Zeitraum in anderen US-Bundesstaaten legalisiert wurden, zum Beispiel in Hawaii oder New York. Die Frau, die unter dem Pseudonym Jane Roe den Staatsanwalt der Stadt Dallas, Henry Wade, stellvertretend für den Staat Texas verklagte, muss wahrscheinlich sehr verzweifelt gewesen sein, um diesen Schritt zu gehen. Und sie musste sehr stark sein, um das Verfahren durchzustehen. Ein Verfahren, das ihr ganz persönlich nicht half, einen Abbruch vornehmen lassen zu dürfen: Der Prozess, den sie angestoßen hatte, mündete erst drei Jahre später in der Grundsatzentscheidung, die klarstellte, dass Schwangerschaftsabbrüche vom »Recht auf Privatsphäre« bundesweit geschützt seien und die Bundesstaaten somit keine Verbote erlassen dürften.

Die relativ liberale bundesweite Gesetzgebung war evangelikalen und rechten Politikern und Aktivisten ein Dorn im Auge. So sind Abtreibungsgegner in den USA generell, aber vor allem in konservativ-christlichen Regionen sehr dominant. Demonstrationen vor Abtreibungskliniken, bei denen Schwangere und Angestellte belästigt werden, gehören in vielen Regionen zum Stadtbild. In den 1990er Jahren wurden den Bundesstaaten durch ein weiteres Grundsatzurteil mehr Rechte eingeräumt, so dass beispielsweise in einigen Staaten Schwangeren durchaus Auflagen gemacht werden konnten, solange diese keine »unangemessene Belastung« darstellten.

Doch auch das reichte Konservativen nicht: 2018 verabschiedete der Bundesstaat Mississippi ein Gesetz, das Abtreibungen nur bis zur 15. Schwangerschaftswoche erlaubte. Obwohl auch diese Regelung nach europäischen Maßstäben relativ liberal klingt, war sie ein bewusster Verstoß gegen die Entscheidung im Verfahren »Roe gegen Wade«. Die Klage einer Abtreibungsklinik in Jackson gegen dieses Gesetz brachte wiederum einen Prozess in Gang, an dessen Ende »Roe versus Wade« am 24. Juni 2022 komplett ausgehebelt wurde. Der Oberste Gerichtshof, der während der Präsidentschaft Donald Trumps mit fundamentalistisch-religiösen und konservativen Richtern nachbesetzt worden war, argumentierte, dass aus der Verfassung kein Recht auf Abtreibung abzuleiten sei. Andere Bundesstaaten hatten entsprechende Gesetze für den Fall dieser Aushebelung bereits vorbereitet und vorsorglich verabschiedet, so dass die Einschränkung reproduktiver Rechte im Anschluss an das Urteil in vielen Staaten sehr schnell ging. Bislang hat mehr als die Hälfte der Bundesstaaten zumindest Restriktionen erlassen. Es gibt aber auch komplette Verbote, beispielsweise in Texas oder South Dakota.

Die US-Regierung hat durch Bundesrecht den Zugang zu Abtreibungen in den Staaten, in denen sie generell erlaubt sind, erleichtert. Außerdem sind Mittel für einen medikamentösen Abbruch mittlerweile in Apotheken zu bekommen. Allerdings verbietet ein Gesetz aus dem Jahr 1873 den Versand von Präparaten, die für eine Abtreibung eingesetzt werden. Zwar gibt es ein Positionspapier des US-Justizministeriums, wonach Apotheken sich nicht strafbar machen, wenn sie davon ausgehen, dass der Empfänger die Medikamente nicht rechtswidrig verwende. Es ist allerdings noch offen, ob und wie viele Versandapotheken sich dauerhaft darauf einlassen werden, die Pharmazeutika in die entsprechenden Bundesstaaten zu verschicken.