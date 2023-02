Könnte schlimmer sein

Musiker wie Kate Bush, Missy Elliott, Cyndi ­Lauper, George Michael und Willie Nelson sind in diesem Jahr für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame nominiert. Zu den insgesamt 14 Nominierten gehören auch Sheryl Crow, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Rage Against the Machine, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White ­Stripes und Warren Zevon, wie die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. (dpa/jW)