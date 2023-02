Schöner wohnen

Im Südosten Frankreichs sind 120 Höhlenmalereien aus der Jungsteinzeit entdeckt worden. Sie sollen Krieger, Kampfszenen und Beerdigungen darstellen, berichtete die Regionalzeitung La Provence am Mittwoch. Der Präsident des Instituts für Vorgeschichte und Archäologie Alpes-­Méditerranée (IPAAM), Claude Salicis, stuft die 4.000 Jahre alten Malereien als bedeutend ein. Wie er in einem in Nice-Matin erschienenen Artikel erklärte, waren bisher nur zwei Gemälde dieser Art im gesamten Département identifiziert worden. Die Malereien wurden im Park Mercantour etwa 20 Kilometer vom »Vallée des Merveilles« entdeckt – dem Tal der Wunder, das für seine rund 40.000 Felsgravierungen bekannt ist. (dpa/jW)