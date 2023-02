Inflationssorgen bleiben

Arne Dedert/dpa Die EZB hat den Leitzins am Donnerstag um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent angehoben

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins im Euro-Raum erneut um 0,5 Prozentpunkte auf nun drei Prozent an. Das beschloss der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt am Main. Es ist die fünfte Zinserhöhung in Folge, mit der die EZB die nach wie vor hohe Inflation bekämpfen will. Für die nächste geldpolitische Sitzung am 16. März wurde bereits eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.

Damit bringt die EZB ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Inflation trotz des jüngsten leichten Rückgangs weiter hoch bleiben wird. Tatsächlich lagen im Januar die Verbraucherpreise im Währungsraum einer ersten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat zufolge um 8,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vor allem hohe Energie- und Lebensmittelpreise heizen die Teuerung weiter an.

Der Schritt der EZB am Donnerstag folgte auf eine Anhebung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt durch die Bank of England und eine Anhebung um einen Viertelpunkt auf 4,75 Prozent am Mittwoch durch die US-Notenbank Fed. Dass die geldpolitischen Entscheidungsträger in Europa sich derzeit in größeren Schritten vorwärts bewegen als die Fed, liegt vor allem daran, dass sie im vergangenen Jahr langsamer waren. Damals startete Fed die aggressivste geldpolitische Straffung seit Jahren und hob den Leitzins im Eiltempo von null auf 4,5 Prozent.

Das ist aber nicht der einzige Grund. Die US-Notenbank hat das Tempo der Straffung auch deshalb verlangsamt, da es laut US-Notenbank-Chef Jerome Powell nun Anzeichen dafür gibt, dass der Preisdruck in den USA nachlässt, wie er am Mittwoch sagte. Er erklärte außerdem, dass die Inflation ohne einen »wirklich signifikanten wirtschaftlichen Rückgang« wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank zurückkehren könnte. Powell gab sich während seiner Pressekonferenz so optimistisch, dass die New Yorker Aktienmärkte, die zuvor im roten Bereich lagen, gleich im Anschluss in die Höhe schossen. Der NASDAQ, in dem vor allem Techkonzerne gelistet sind und der deshalb sehr inflationssensibel ist, beendete die Sitzung am Mittwoch mit einem Plus von zwei Prozent.

Seit vielen Wochen herrscht ein Streit zwischen den Märkten und der Fed. Die US-Notenbank hält es für notwendig, die Zinsen in diesem Jahr noch auf über fünf Prozent anzuheben. Die Märkte dagegen gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen schneller als erwartet wieder senken werden muss, um eine Rezession zu verhindern.

Jüngste Daten zeigen, dass die Teuerung in den USA auf dem Rückzug ist. Zuletzt war die Inflationsrate weiter zurückgegangen: Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent. Doch Fed-Chef Powell betonte nun, dass sich die Verlangsamung des Preisauftriebs erst »im Anfangsstadium« befinde. Er machte deutlich, dass man nun nicht in einigen Monaten feststellen dürfe, dass die Zentralbank nicht genug getan habe, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. »Ich sehe einfach nicht, dass wir in diesem Jahr die Zinsen senken werden«, stellte er klar. Die Finanzmärkte sehen das anders.