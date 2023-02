»Auch unser Kreißsaal ist Teil des Systems«

Wolfgang Maria Weber/IMAGO In vielen Kliniken wie der in Neuperlach sollen Abteilungen oder Stationen aus Kostengründen geschlosssen werden

Hebammen und Kinderkrankenpflegerinnen kämpfen gegen die Schließung der geburtshilflichen Abteilung der München-Klinik im Stadtteil Neuperlach. Auch wenn es zuletzt positive Signale aus der Politik gegeben hat, ist das Thema noch nicht vom Tisch. Wie ist die Situation bei Ihnen?

Ich arbeite als Hebamme im Krankenhaus Neuperlach der München-Klinik, die ein städtisches Unternehmen ist. Unser Standort soll durch die Zusammenlegung der geburtshilflichen und gynäkologischen Abteilung mit Harlaching – einem zehn Kilometer entfernten Stadtteil – geschlossen werden. Dieser Plan hängt mit der wirtschaftlich begründeten Zentralisierungspolitik im Gesundheitssektor zusammen. Dagegen hat unser Team aus Hebammen, Pflegerinnen und Kinderkrankenpflegerinnen eine Petition mit mittlerweile mehr als 22.000 Unterschriften gestartet. Wir haben auch viele öffentliche Auftritte auf Bürgerversammlungen und Parteitagen und eine Kundgebung organisiert.

Wie haben Sie und Ihre Kolleginnen sich organisiert?

Unser Kampf ist selbstorganisiert. Wir treffen uns als Kolleginnen, entscheiden zusammen und stimmen ab, wie wir weitermachen. So wurde die Petition gestartet und zudem ein Solikomitee gegründet, an dem sich linke Organisationen, Politikerinnen und Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei, Menschen aus feministischen Gruppen, Studierenden sowie gewerkschaftlich Aktive beteiligen.

Ich bin bei Verdi organisiert. Am Anfang unseres Kampfes waren nur ich und eine andere Kollegin Gewerkschaftsmitglieder, mittlerweile sind es fast zehn. Oft argumentiert die Gewerkschaftsbürokratie, dass wegen des niedrigen Bewusstseins der Kolleginnen und Kollegen kein Kampf geführt werden könne. Das stimmt aber nicht. Wir haben durch Selbstorganisierung viel erreicht. Würde die Gewerkschaft noch aktiver werden, gäbe es die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Krankenhaus oder anderen Sektoren über diesen Kampf zu erreichen.

Inzwischen haben SPD und Grüne in Folge Ihrer Aktionen und der Petition angekündigt, die Schließung auf 2028 zu verschieben. Der Stadtratsbeschluss soll demnächst fallen. Stimmt Sie das zufrieden?

Die SPD und die Grünen haben auf uns reagiert – zuvor hatten sie den Kreißsaal nicht retten wollen. Die Verschiebung ist ein Teilerfolg, zurückzuführen auf den Einsatz der Kolleginnen und des Solikomitees. Das hat uns ermöglicht, den Druck auf den Stadtrat zu verstärken. Nun bleibt der Kreißsaal wahrscheinlich bis 2028 – das wird final im dritten Quartal entschieden. Wir fordern allerdings, die Abteilung mit einem bindenden Beschluss permanent zu erhalten.

Bald ist der 8. März. In welchem Zusammenhang sehen Sie Ihren Protest und den internationalen Frauenkampftag?

Wir streiten für ein feministisches Thema, das Gebärdende und Frauen betrifft, die in einem unterfinanzierten Sektor arbeiten. Mit der Zusammenlegung entsteht großer Druck auf die Beschäftigten, in die Freiberuflichkeit und damit in unsichere Verhältnisse zu wechseln. Wegen unserer vergleichsweise guten Personalsituation können wir noch bedürfnisorientiert betreuen, aber auch unser Kreißsaal ist Teil eines kapitalistischen Gesundheitssystems. Es ist ein Angriff auf eine gute Frauenversorgung, wenn unsere Abteilung in einem migrantisch geprägten und vergleichsweise armen Stadtviertel wie Neuperlach geschlossen wird.

Der Einsatz für unseren Kreißsaal steht auch im Zusammenhang mit der aktuellen TVöD-Runde. Darauf will ich als Tarifbotschafterin aufmerksam machen. Es ist eine ökonomische Runde, aber wenn man von Arbeitsbedingungen in der Gesundheitsversorgung spricht und die Gewerkschaft eine Aufwertung und Wertschätzung fordert, kann man nicht über Zentralisierungspolitik schweigen. Der Kampf für reproduktive Rechte ist nicht von unseren Arbeitskämpfen zu trennen. Also: Wir haben einen Teilerfolg, aber unser Ziel ist noch lange nicht erreicht.