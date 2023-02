Systematische Zerstörung

imago images/BILDGENTUR-ONLINE »Kultureller Vandalismus«: Die Ruinen der antiken Stadt Marib im Jemen

Vergangene Woche hat die UNESCO die im Zentraljemen befindlichen Landmarken des alten Königreichs von Saba in einem »Notfallverfahren« auf die Rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gesetzt. Die sieben archäologischen Stätten zeugen von »architektonischen, ästhetischen und technologischen Errungenschaften vom ersten Jahrtausend vor unserer Zeit bis zur Ankunft des Islams im Jahr 630«, heißt es in der entsprechenden Presseerklärung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Das Weltkulturerbe liegt im Gouvernement Marib, das zu den am stärksten umkämpften Gebieten im seit knapp acht Jahren wütenden Jemen-Krieg gehört. Die gleichnamige Hauptstadt ist die einzige größere Stadt im Norden des Landes, die sich unter Kontrolle der seit 2015 illegitimen »Regierung« des ehemaligen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi befindet, die von der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz und indirekt von den USA, Deutschland und weiteren »westlichen« Ländern unterstützt wird.

Anfang 2021 hatten die Ansarollah (»Huthis«) eine Offensive zur Eroberung des strategisch wichtigen Gouvernements begonnen, das als Drehscheibe für Eroberungszüge im Süden gilt und in dem sich auch ein Großteil der Ölreserven des Landes befindet. Aufgrund dieses Frontstatus der Region wurden die Landmarken von Saba nicht wie gewöhnlich auf die reguläre Weltkulturerbeliste, sondern direkt auf die Rote Liste der gefährdeten Stätten gesetzt, erklärte ein UNESCO-Sprecher am Mittwoch gegenüber junge Welt. Diese Listung bedeute, dass die Stätte zwar vollumfänglich als Welterbe anerkannt sei, »doch dass die internationale Gemeinschaft wachsam sein und sich für ihren angemessenen Schutz einsetzen muss«, so der UNESCO-Sprecher weiter. Alle vier Kulturerbestätten im Jemen befinden sich aufgrund des Krieges nun auf der Roten Liste der UNESCO.

Bereits kurz nach Kriegsbeginn wurde in Marib das bedeutendste archäologische Erbe des Jemen von Saudi-Arabien ins Visier genommen. Der weltberühmte Staudamm von Marib, auch als »Wunder Arabiens« bekannt, wurde vor mehr als 2.500 Jahren erbaut und war das größte technische Bauwerk der Antike. Im Mai 2015 bombardierten saudische Kampfjets mehrfach die Anlage und zerstörten Teile der Nordschleuse des Damms, wie unter anderem National Geographic damals berichtete. Neben der vorsätzlichen Herbeiführung von Hunger und Epidemien ist ein weiterer Aspekt der Kriegführung gegen die jemenitische Bevölkerung seitens der von Saudi-Arabien geführten Koalition die systematische Zerstörung des reichen kulturellen und architektonischen Erbes des Jemen, der oft als »lebendes Museum« bezeichnet wird, und damit auch der kulturellen Identität der Bevölkerung.

Nach Angaben des Kriegsmonitors Yemen Data Project bombardierte die Koalition 46 historische Stätten, 52 Moscheen sowie 29 Kulturhäuser. »Unsere unsterbliche Geschichte wurde durch den Krieg zerstört«, beklagte Mohanad Ahmed Al-Sajani, Vorsitzender der jemenitischen Organisation für Altertümer und Museen, 2018 gegenüber dem Wissenschaftsmagazin Science. Die Angriffe seien Teil einer bewussten Kampagne, die Moral der Bevölkerung zu schwächen. Dass die Zerstörungen von Kulturgütern keineswegs Kollateralschäden, sondern mit Vorsatz durchgeführt worden seien, erklärte auch die Archäologin Sarah Japp vom Deutschen Archäologischen Institut. Das saudische Militär habe im Vorfeld »Informationen über wichtige Kulturerbestätten erhalten, einschließlich der genauen Koordinaten«, so Japp ebenfalls gegenüber Science, doch seien diese statt zum Schutz eher zur Zielauswahl genutzt worden.

Die Archäologin Lamya Khalidi berichtete bereits im Juni 2015 in einem Meinungsbeitrag in der New York Times vom Dhamar Regional Museum, für das sie mehr als ein Jahrzehnt im Jemen Ausgrabungen durchführte und das »mit seinen 12.500 Artefakten von saudischen Bomben in Schutt und Asche gelegt wurde«. Die Archäologin verglich die Praxis Saudi-Arabiens mit der »barbarischen Zerstörung von Museen und archäologischen Stätten« durch die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« in Syrien und Irak und bezichtigte Riad des »kulturellen Vandalismus«.