Gedenken an Sieg

Konstantin Zavrazhin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Russlands Präsident Putin legt am Donnerstag an der Mutter-Heimat-Statue in Wolgograd einen Kranz nieder

Mit Feierlichkeiten in Moskau und in Wolgograd beging Russland am Donnerstag den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad (17. Juli 1942 bis 2. Februar 1943). In der Stadt an der Wolga, die wie schon bei vergangenen Anlässen zeitweilig Ortsschilder mit der Aufschrift »Stalingrad« erhielt, fanden u. a. eine Militärparade sowie ein Festkonzert statt, das mit einer Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin begann.

Er warf darin der Bundesrepublik vor, sich in einen Krieg mit Russland hineinziehen zu lassen: »Es ist unglaublich, aber eine Tatsache: Wir werden erneut von deutschen ›Leopard‹-Panzern mit Kreuzen bedroht.« Ohne Außenministerin Annalena Baerbock beim Namen zu nennen, ging Putin auf deren Äußerung »Wir kämpfen in einem Krieg gegen Russland« ein und erklärte: »Aber diejenigen, die die europäischen Länder, auch Deutschland, in einen neuen Krieg mit Russland hineinziehen und ihn erst recht unverantwortlich als vollendete Tatsache erklären, diejenigen, die erwarten, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, verstehen offenbar nicht, dass ein moderner Krieg mit Russland für sie ganz anders aussehen wird. Wir schicken unsere Panzer nicht an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können, und das wird nicht mit dem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen enden.«

Zuvor hatte das Staatsoberhaupt die Gedenkstätte für die Verteidiger Stalingrads in den Jahren 1941 bis 1943 besucht. Auch eine Delegation der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) ehrte die Kämpfer der Roten Armee in Wolgograd. Am Vormittag hatte der KPRF-Vorsitzende Gennadi Sjuganow in Moskau bei einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten darauf hingewiesen, dass der Sieg in Stalingrad nicht nur ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, sondern auch »der Beginn der Umwandlung der UdSSR in eine der beiden größten Weltmächte war«. Auch Sjuganow ging auf die angekündigten Lieferungen deutscher Kampfpanzer an Kiew ein und wies darauf hin, dass 200 bis 300 Panzer militärisch nichts lösen werden: »Wir sollten die Deutschen also daran erinnern, dass sie weder das Recht haben, Waffen zu liefern, noch unseren Boden wieder zu betreten. Sie haben zwei Weltkriege entzündet und sind historisch dafür verantwortlich, auch ihre neue Generation.« Er habe sich am Mittwoch »gefreut, dass in London mehr als dreihunderttausend Bürger, darunter auch Lehrer, auf die Straße gegangen sind, um gegen die Politik einer Regierung zu protestieren, die Nazis und Faschisten unterstützt und keine normalen Löhne zahlen will.« Das gleiche geschehe in Frankreich.

Putins Pressesprecher Dmitri Peskow erklärte am Donnerstag gegenüber Journalisten, es gebe in der russischen Führung keine Überlegungen, Wolgograd wieder auf Dauer »Stalingrad« zu nennen. Er wies darauf hin, dass sich bei einer Umfrage 67 Prozent der Einwohner Wolgograds »eher nicht« dafür ausgesprochen hatten.