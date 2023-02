»Auch in Nürnberg bestehen die rechten Strukturen fort«

Patrick Scheiber/imago images Gedenkdemo am Jahrestag der rassistischen Morde (Hanau, 19.2.2022)

Am 19. Februar jähren sich die rassistischen Morde von Hanau zum dritten Mal. Ein Rechtsterrorist hatte an dem Tag unter anderem in einer Shishabar neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, später tötete er seine Mutter und sich selbst. Bundesweit werden linke und migrantische Gruppen an die Tat erinnern, so auch in Nürnberg. Was verbindet Nürnberg mit Hanau?

In jeder deutschen Stadt gibt es rechte Gewalt. Namen wie Mölln, Solingen, Halle, Hanau, aber auch Nürnberg sind untrennbar mit rassistischem Terror verbunden. Zwar hat der Täter neun Menschen in Hanau erschossen – die Tat galt aber uns allen in der migrantischen beziehungsweise postmigrantischen Community. Es hätte jede und jeden von uns treffen können.

In Nürnberg haben die Rechtsterroristen des NSU so viele Menschen ermordet wie in keiner anderen Stadt: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru und Ismail Yasar. Damals wurde in Medien von »Dönermorden« berichtet, obgleich zu dem Zeitpunkt Neonazis über Jahre durchs Land ziehen und Menschen erschießen konnten. Die Aufklärung dieser Taten zieht sich bis heute hin, viele Dokumente der Behörden bleiben unter Verschluss. So wie die Angehörigen der NSU-Attentate lange dafür kämpfen mussten, dass die rechte Gewalt als solche anerkannt wird, müssen auch die Hinterbliebenen aus Hanau selbst die Dinge in die Hand nehmen. Es liegt an uns, die rassistischen Zustände in diesem Land anzuprangern.

Neben den NSU-Morden gibt es auch aktuelle Fälle von rechter Gewalt in Nürnberg. Da wäre etwa Susanne G., die 2021 Brand- und Sprengstoffanschläge in der Region geplant hatte. Die Heilpraktikerin war eng mit der örtlichen Neonaziszene verbunden. Ein Jahr zuvor stand ein 23jähriger vor Gericht, der im Landkreis Cham einen Angriff auf eine Synagoge oder eine Moschee vorbereitet haben soll. Ist die Situation für Migranten und Linke weiterhin bedrohlich?

In Nürnberg lässt sich beispielhaft zeigen, dass Strukturen fortbestehen, die Teil des NSU-Netzwerks waren. Neben den drei Morden in der Stadt gab es auch einen Bombenanschlag der Rechtsterroristen, bei dem glücklicherweise niemand ums Leben kam. Die Verbindungen der Neonazis untereinander wurden nie vollends aufgedeckt. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Entweder hielt man es nicht für nötig, rechte Gewalt aufzuklären, oder die vielen Verstrickungen zwischen staatlichen Stellen wie dem Verfassungsschutz und Neonazinetzwerken standen der Aufarbeitung im Weg. Dieser Unwille hat über Jahre ein Klima geschaffen, das Rechte ermuntert. Das wird auch dadurch verstärkt, dass immer wieder von angeblichen »Einzeltätern« die Rede ist, obgleich es um faschistische Strukturen dahinter geht.

Wiederholt wird gefordert, die Namen der Opfer rechter Gewalt nicht zu vergessen. Wie wollen Sie in Nürnberg der neun Menschen gedenken, die in Hanau ermordet worden sind?

Am Dienstag hatten wir bereits die erste Veranstaltung mit Blick auf den Jahrestag in gut zwei Wochen. Dort haben wir unterschiedliche Aspekte der Tat beleuchtet. Es ging um das Behördenversagen rund um die Morde, um Polizisten, die sich Neonaziinhalte in Chatgruppen zuschicken, und darum, mit welchen Argumenten man der »Einzeltäter«-These begegnen kann. Zudem haben wir deutlich gemacht, wie vieles erst dadurch aufgeklärt und öffentlich wurde, dass sich die Angehörigen und Hinterbliebenen dafür eingesetzt haben.

Und was ist zum Jahrestag selber geplant?

Am Vorabend des Jahrestags, am 18. Februar, werden wir im Nürnberger Rosenaupark demonstrieren. Auch dort werden wir an die neun Ermordeten erinnern: Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin. Zudem werden wir am 19. Februar unsere Wut über den Rassismus auf die Straße tragen und zeigen, dass wir zum Widerstand bereit sind.