Neue US-Stützpunkte auf Philippinen

Hannah Kantner/U.S Navy/IMAGO/ZUMA Wire Ständige Provokationen gegen China: Auf dem US-Flugzeugträger »Nimitz« unweit der Philippinen (2.1.2023)

Die Philippinen gewähren den USA die Einrichtung weiterer Militärstützpunkte. Das verkündete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Manila, wie AFP berichtete. Demnach habe der philippinische Präsident Ferdinand Marcos jr. vier neuen Standorten für die US-Armee zugestimmt. Die Zahl der US-Armeestützpunkte in dem Inselstaat steige so auf insgesamt neun. AFP schrieb, dass zudem ein möglicher zehnter Standort im Gespräch sei.

Der genaue Ort der Militäranlagen blieb zunächst unklar. Laut Agenturen werde vermutet, dass sie auf der Insel Luzon eingerichtet werden, die Taiwan am nächsten liegt. Der US-Sender CNN kommentierte entsprechend, dass die neuen Stützpunkte »den US-Streitkräften eine verbesserte strategische Position am südöstlichen Rand des Südchinesischen Meeres in der Nähe des selbstverwalteten Taiwan verschaffen«. Die Insel gilt völkerrechtlich als Teil der Volksrepublik China und dort als abtrünnige Provinz. Die USA wiederum treten als Schutzmacht Taiwans auf und benutzen die Spannungen zwischen Beijing und Taipeh, um ihre gegen die Volksrepublik gerichtete Politik voranzutreiben.

Entsprechend sieht Beijing in der Ausweitung der US-Militärpräsenz auf den Philippinen eine Gefahr für »Frieden und Stabilität«, wie dpa unter Berufung auf eine Sprecherin des Beijinger Außenministeriums am Donnerstag meldete. Andere Staaten sollten »wachsam bleiben« und sich nicht von den USA ausnutzen lassen, hieß es demnach von seiten der chinesischen Regierung.

Die Philippinen stehen seit langem in einem engen Abhängigkeitsverhältnis von der früheren Kolonialmacht USA. Unter Marcos’ Vorgänger Rodrigo Duterte hatte sich Manila jedoch Beijing angenähert. Anfang Januar war auch Präsident Marcos zu einem ersten Besuch nach Beijing gereist. Bei dieser Gelegenheit wurden Kooperationsverträge beider Länder im Rahmen der chinesischen »Belt and Road Initiative« unterzeichnet. Auch wurde beteuert, dass man den Streit um Inseln im Südchinesischen Meer beilegen wolle.