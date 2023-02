Berlin/Rostock. Rund neun Monate nach dem Tod eines Hertha-Fans kommt der mutmaßliche Täter in Berlin vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 24jährigen aus Rostock wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Am 24. Februar soll der Prozess vor dem Landgericht der Hauptstadt beginnen. Der 24jährige soll am 19. Mai 2022 nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in Berlin dem 55jährigen Hertha-Fan so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass sich dieser beim Sturz tödlich verletzte. (dpa/jW)