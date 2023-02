Nachschlag: Kaputte Zukünfte

Sophie Mutevelian/Prime Video/Amazon Studios Wenn Forschung zum finsteren Racket wird. Szene aus »The Peripheral«

Zwei Zeitebenen, beide kaputt. Die eine in naher Zukunft eingezogen, die andere in fernerer. In einem Kaff in den Blue Ridge Mountains kontrolliert im Jahre 2032 ein ehemaliger Autoschieber das lokale Geschehen per Drogenproduktion und -handel, in einem mit seinen hypermonumentalen Statuen irritierend anmutenden, sehr bevölkerungsarmen London des Jahres 2100 streiten kriminelle Oligarchen, sogenannte Klept, ein Research Institute, das an okkultem Zeugs forscht, und eine sehr mächtige Metropolitan Police um die Vorherrschaft. Verbunden werden beide Ebenen über ein neurales Interface, das Personen der näheren Zukunft Androiden der ferneren steuern lässt. Keine Zeitreise im eigentlichen Sinne zwar, sondern Informationsübertragung, dennoch Grundlage haarsträubender Verwicklungen, die das öde Leben der Kleinstadtbevölkerung, aber auch die Rivalitätskonstellationen im Düster-London ordentlich durcheinanderwirbeln. Diese Science-Fiction-Serie mit dem Titel »The Peripheral« kann sich sehen lassen. (brat)