Singen kann er noch

Das war’s dann wohl. Ozzy Osbourne, früherer Kopf von Black Sabbath, hat seine für dieses Jahr geplante Tournee durch Großbritannien und Europa endgültig abgesagt. »Mir ist klargeworden, dass ich körperlich nicht in der Lage bin, die bevorstehenden Termine einzuhalten, da ich die notwendigen Reisen nicht schaffen würde«, erklärte der 74jährige Brite am Mittwoch über Twitter. Bis heute ist Osbourne durch die vor vier Jahren bei einem Sturz in seinem Haus in Los Angeles erlittenen Schäden an seiner Wirbelsäule beeinträchtigt. »Meine Singstimme ist in Ordnung«, betonte er. Nützt ja nix. (dpa/jW)