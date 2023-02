Jetzt mit Sternchen

US-Rapper und Schauspieler Ice-T soll auf Hollywoods »Walk of Fame« mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 17. Februar, einen Tag nach seinem 65. Geburtstag, soll Ice-T den Stern enthüllen – es wird die 2.747. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig sein. Als Gastredner sind unter anderem Public Enemys Chuck D und »Law & Order«-Kollegin Mariska Hargitay eingeladen. Ice-T, der mit bürgerlichen Namen Tracy Lauren Marrow heißt, wurde in den 80er Jahren in der Gangsta-Rap-Szene von Los Angeles bekannt. Mit seiner Band Body Count nahm er 1992 das gern gehörte Lied »Cop Killer« auf. Die Musiker arbeiten derzeit an ihrem achten Album. In Film und Fernsehen spielt Ice-T am liebsten Polizisten oder Gangster. Damit kennt er sich aus. (dpa/jW)