Erst blinkt sie, dann blinkt er

Plaion Pictures Zwischen Befragung und Flirt: Ermittler (Park Hae-il, v.) und Verdächtige (Tang Wei)

Park Chan-wook ist zärtlich geworden. Der Südkoreaner, der seinen Hauptdarsteller in »Oldboy« (2003) noch einen lebendigen Tintenfisch essen ließ, eine Folterszene, in der Zähne ausgerissen werden, mit Vivaldis »Vier Jahreszeiten« unterlegte und sein Rachedrama damit enden ließ, dass ein Mann sich mit einer Schere selbst die Zunge abschnitt, hat nun, im Alter von 60 Jahren, einen Liebesfilm gedreht. Schnulzengefahr besteht keine. Denn die Romanze entspinnt sich zwischen einem Polizeiermittler (Park Hae-il) und einer Verdächtigen (Tang Wei). »Basic Instinct« für Intellektuelle, quasi. Statt schlüpferlos-schlüpfriger Verhörszenen geht es bei »Die Frau im Nebel« sanft zu. Im stillen Verhörraum muss sie beschämt das Unterleibchen heben, um ihm ihre Prellungen zu zeigen. Beim Verhör atmen die beiden den Duft des anderen oder falten behutsam das Tischset nach der gemeinsamen Sushimahlzeit mit geübten Griffen, wie ein eingespieltes Ehepaar.

Und so verschwimmen allmählich die Grenzen zwischen Befragung und Flirt, zwischen gewissenhafter Observation und liebestollem Stalking. Die Action einer Verfolgungsjagd besteht bei Park darin, dass erst sie einen Blinker setzt und dann er. Erst sie das Lenkrad nach links dreht, dann er. Und so finden die beiden in unterschiedlichen Fahrzeugen in einem gemeinsamen Rhythmus zusammen.

Wer da tatsächlich wen steuert, wer wen manipuliert, stellt sich für den Zuschauer immer wieder anders dar. Das grazile sich Annähern, nur um kurz darauf voreinander zurückzuschrecken, ist meisterhaft inszeniert und den ganzen Film über hochspannend. Nach rund der Hälfte der Spielzeit wird der Kriminalfall, der die beiden verhinderten Liebenden miteinander verbindet, zu den Akten gelegt. Die Geschichte scheint an ein Ende gekommen zu sein. Da stellt sich heraus, dass Park mit dieser Episode nur einen Teppich ausgelegt hat – für eine zweite, noch intensivere Erzählung.

Wie schon in »Die Taschendiebin« (2016) geht es im Kern um eine Liebe, die zwischen unbedingter Hingabe und Verrat schwankt. Beide Liebenden sind jederzeit in der Lage, den anderen völlig zu vernichten und müssen sich dem ausliefern, wenn sie ihre Liebe nicht aufgeben wollen. Ist er bereit, sie auch dann noch zu beschützen, wenn er in ihr eine Mörderin erkennen muss? Ist sie bereit, ihn zu töten, wenn er sie entlarvt? Immer wieder bringt Park die beiden in Situationen, in denen das Pendel in die eine oder die andere Seite ausschlagen kann. Beide stehen an einem Abgrund oder trinken aus einem Becher, der vergiftet sein könnte. Alles Szenen, mit denen auch ein Alfred Hitchcock sehr zufrieden wäre.

Erst in den letzten Minuten des Films lässt Park von der melancholisch-ruhigen Erzählweise ab und spitzt seinen kunstvollen Film noir zu einem fulminanten Finale mit großer Geste zu. Beim Festival von Cannes gab es dafür den Preis für die beste Regie. Es wäre auch kein Fehler gewesen, dem Drama die goldene Palme zu verleihen. Denn viel mehr als »Die Frau im Nebel« kann Kino nicht leisten.