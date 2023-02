Vor dem Lauf

Arno Declair »Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern!«

Der Weg ist lang. Jeder Weg ist lang. Im Theater kann er sogar sehr lang werden, wenn man gezwungen wird, auf der gleichsam in einen Hamsterkäfig verwandelten Drehbühne gegen irgend etwas anzurennen. In der Neuproduktion von »Leonce und Lena« am Deutschen Theater (Premiere am 20.1.2023) müssen die Darsteller da durch. Beinahe eine Büchnersche Einsicht: »Ich habe eigentlich einen läufigen Lebenslauf. Denn nur mein Laufen hat im Lauf des Krieges mein Leben vor einem Lauf gerettet.«

Denn inszeniert hat Ulrich Rasche zusammen mit dem Choreographen Jefta van Dinther. Rasche lässt es immer gerne laufen (am DT z. B. im Herbst 2021 bei seiner Inszenierung von »Oedipus«). Das ist die Rasche-Masche. Die Darsteller marschieren. Müde Füße sind nicht erlaubt. Eine Gruppe schwarzgekleideter Menschen deklamiert im Stakkato den Text, in diesem Fall Büchnerschen Text, weitenteils eben aus »Leonce und Lena« (1836) sowie dem berühmten Pamphlet »Der Hessische Landbote« (1834), während gegen die Bewegung der Drehbühne angelaufen wird. Einziges Bühnenutensil ist ein drehbares quaderförmiges Objekt mit Leuchtstangen: der mechanische Mondschein. Dessen Licht monochrom – giftgün, romantisch blau, niveadosenblau. Die Bühnenmusik, von einem Quartett live gespielt und wie meist bei Rasche von Nico van Wersch komponiert, ist zunächst noch von Marschrichtungstechno dominiert.

Zu Beginn des »kleinen idyllischen Lustspiels« wird man von der Bühne entsprechend angeherrscht: »Was ist denn nun das für gewaltiges Ding: der Staat?« Ist denn der Staat ein Bühneneffekt gebrüllter Natur, der sich des Lustspiels bedient? »Bei Büchner, bekanntlich, gibt es nichts zu lachen« (Peter Hacks). Bekanntlich. Nicht lustig. Dafür schroffes Nebeneinander (von Marschierenden, Lärm, Text). Vielleicht das »schroffe Nebeneinander von marschierender Revolution und skeptisch, traurig, mutlos dabeistehenden Einzelwesen«, das »in der Hartnäckigkeit dieses Basso ostinato« noch für Hans Mayer (»Georg Büchner und seine Zeit«, 1959) »eine der Grundtatsachen von Büchners Lebensepoche« war.

Allerdings legt das Martialische der Rasche-Masche hier eine – einigermaßen anachronistische bis hanebüchene – »völkische«, »totalitäre« Lesart des »Landboten«-Textes nahe. Herrisch gebrüllt klingt eine Stelle wie »Das deutsche Volk ist ein Leib, ihr seid ein Glied dieses Leibes …« verkennend verfänglich.

Das Wesentliche an »Leonce und Lena« ist etwas anderes. Der Büchner-Verächter Peter Hacks hatte es in seinem Aufsatz »Ein Motto von Shakespeare über einem Lustspiel von Büchner« (1990) erkannt: »Leonce und Lena ist geklaut.« Nämlich von Ludwig Tiecks Lustspiel »Prinz Zerbino« (1799) – genauso gut hätte man allerdings auch »Ponce de Leon« (1803) von Clemens Brentano nennen können. Im selben Atemzug ist das Stück dann von Hacks auch schon wieder völlig verkannt. »Damit soll nicht behauptet sein, dass es nur geklaut ist«, schränkt er ein. Allerdings hatte die elaborierte Büchner-Philologie längst festgehalten, dass praktisch so gut wie jeder Satz in dem Stück »geklaut« ist und Zeile für Zeile auch die Zitatquellen aufgefunden.

Mithin ist »Leonce und Lena« die Antizipation einer »reinen« Literatur des Hohnes, der Durchgangsstation. Das Plagiat ist notwendig. Formvollendeter Hohn ist immer Zitat. »Wie wir die Taschen voll haben von Puppen und Spielzeug. Was wollen wir damit nur anfangen?« fragt sich das Thronerbenpaar, um natürlich nichts anderes zu finden, als sich, den Mond und die Puppenstube. Zitat und Wiederholung überwinden am Ende sogar Rasches Theaterunerträglichkeit. Sobald die Bühnenmusik plötzlich mit Jazzakkorden fast zu einer mondsüchtigen Soulfulness findet, rettet sich auch die Inszenierung in einen feierlichen Unernst. Automaten wie aus einem Sci-Fi-B-Film wiederholen mehrfach den beinahe Fourierschen, höhnischen Schluss des Stückes: »Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine commode Religion!«