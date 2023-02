Rumpelreaktor vom Netz

REUTERS/Francois Lenoir Nukleare Idylle: Atomkraftwerk als Hintergrundkulisse für grasende Nutztiere (Nordbelgien, 20.8.2014)

Er ist tatsächlich vom Netz! Aachen kann aufatmen! Am späten Dienstag abend wurde dem belgischen Rumpelreaktor Tihange 2 in Huy bei Liège (Lüttich) endgültig der Stecker gezogen. Während Zehntausende Menschen in Belgien, Deutschland und den Niederlanden aufatmen, versammelten sich rund 100 Kernkraftfans am Ufer der Maas, um dem 40 Jahre alten AKW zum Abschied traurig nachzuwinken.

»Alles verlief reibungslos. Der Reaktor wurde sicher abgeschaltet«, erklärte die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Belga. Tihange 2 wird aber noch eine ganze Zeitlang an der Maas stehen, auch wenn der Block nun keinen Strom mehr liefert. Der Abriss wird Jahre dauern. »Die Stilllegungsphase selbst ist erst für 2026 geplant. Dem vorausgehen werden jahrelange Vorarbeiten und Studien«, sagte Nele Scheerlinck für den Betreiber Engie Electrabel am Dienstag in der Onlineausgabe der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad.

Unter die Trauernden am Maasufer hatte sich auch der Bürgermeister von Antwerpen und Vorsitzender der flämisch-nationalistischen N-VA, Bart de Wever, gemischt, der nicht auf Atomstrom verzichten mag. Gerade jetzt, wo die Energieversorgung wegen Klimawandel und Ukraine-Krieg unsicher scheint und viele sich Sorgen machen, wie sie die hohen Energierechnungen noch bezahlen sollen. »Zusammen produzierten Doel 3 und Tihange 2 fast so viel Strom wie Sonne und Wind zusammen«, twitterte De Wever am Montag. Die Schließung von Tihange 2 sei »tragisch«. Doel 3 in der Nähe von Antwerpen wurde bereits am 23. September 2022 stillgelegt.

Tihange 2 und Doel 3 waren nach 2012 ins Gerede gekommen, nachdem die FANC mehrere Tausende kleine Haarrisse in den Stahlwänden der Kernreaktorbehälter entdeckt hatte. Genau genommen waren es Wasserstoffeinschlüsse. Die Aufsichtsbehörde wies den Betreiber Engie Electrabel an, die beiden AKW sofort abzuschalten. Es begann ein Expertenhickhack um die Frage, ob die Risse wirklich gefährlich sind.

»Kernenergie ist für uns die beste Lösung. Sie ist sauber. Kostengünstig. Und sicher«, sagte Paul Bossens von der Gruppe »Stand up for Nuclear« am Dienstag im öffentlich-rechtlichen, flämischen Sender VRT. Manche Menschen zwischen Antwerpen und Charleroi machen sich mehr Sorgen darum, ob belgische Dörfer und Städte demnächst in tiefer Dunkelheit liegen, weil der Strom ausfällt als um ein neues Fukushima mitten in Europa.

Die »grüne« Energieministerin Tinne Van der Straeten wischt solche Bedenken beiseite. »Unser Land hat derzeit eine Überkapazität bei der Energieerzeugung und sogar beim Export ins Ausland«, sagte sie am Dienstag in der Onlineausgabe der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad. Eine Gigawattstunde weniger sei kein Problem. In den nächsten Jahren könne es vielleicht im Winter Engpässe geben, aber die Regierung arbeite daran, es nicht so weit kommen zu lassen. »Das können wir mit unserem Überschuss an Gaskraftwerken, Energieimporten und immer mehr Erneuerbaren problemlos verkraften«, stimmte ihr der Energieexperte der Universität Gent, Joannes Laveyne, an gleicher Stelle zu.

Der jahrelange, hartnäckige Protest des »Aktionsbündnis gegen Atomenergie« hat sich also am Ende gelohnt. Entsprechend groß ist die Freude. Über hundert deutsche, belgische und niederländische Gemeinden schlossen sich im Laufe der Jahre dem Bündnis an. Sie kämpften vor Gericht und auf der Straße gegen Tihange 2. Im Juni 2017 bildeten 50.000 Protestierende eine 90 Kilometer lange Menschenkette von Aachen über Maastricht und Liège bis nach Tihange. Für Mittwoch plante das Bündnis unter dem Motto »Tihange zwei – aus und vorbei!« in Aachen ein großes Fest.