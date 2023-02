Der Rest sind Lügen

Joerg Carstensen/dpa Trotz geplanter Öllieferungen: Die Zeichen stehen auf Abwicklung des Betriebs (Schwedt, 2.1.2023)

Es gibt auf den ersten Blick fast nur gute Nachrichten von der PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder. Am 22. Januar wurde gemeldet, dass der erste Tanker mit Rohöl für die traditionsreiche Verarbeitungsanlage im polnischen Hafen Gdansk angelegt habe. Am 25. Januar hieß es dann, »das erste Öl« aus dieser Lieferung werde »bereits in den kommenden Tagen in Schwedt eintreffen«. Seither scheint die Nachrichtenlage unverändert positiv.

Am Dienstag kam auch aus einer ganz anderen Richtung ein Hoffnungssignal für die Raffinerie, die in der Vergangenheit ausschließlich russisches Erdöl aus der Druschba-Pipeline verarbeitet hatte, aber das seit dem 1. Januar auf Anordnung der Bundesregierung nicht mehr darf: Im Februar würden zum ersten Mal 20.000 Tonnen Öl aus Kasachstan in Schwedt ankommen, verkündete das Staatsunternehmen Transneft, das Russlands Pipelines betreibt.

Unabhängig davon, ob diese Meldung richtig ist, muss daran erinnert werden, dass in der PCK-Raffinerie bis zu den deutschen Sanktionen gegen Russland zwischen elf und zwölf Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr verarbeitet wurden. Gegenwärtig wird die Anlage durch eine über 50 Jahre alte, wenn auch mehrmals sanierte Pipeline versorgt, die Schwedt mit dem Hafen Rostock verbindet. Weder der Hafen noch die Rohrleitung haben die erforderliche Kapazität, um den politisch gewollten Totalverzicht der BRD auf russisches Erdöl zu kompensieren. Mit den Lieferungen aus Rostock ist die PCK-Raffinerie unzureichend ausgelastet. Offiziell liegt der Auslastungsgrad derzeit bei 55 bis 56 Prozent.

Das bedeutet nicht nur, dass in Schwedt von allem – Benzin, Diesel, Heizöl, Flugzeugtreibstoff – nur noch die Hälfte produziert wird, sondern dass manches, zum Beispiel Bitumen für den Straßenbau, dort derzeit gar nicht mehr hergestellt wird. Eine der schwerwiegenden Folgen ist, dass die Anlage unwiederbringlich große Marktanteile an andere Unternehmen verliert.

Hilfe soll – glaubt man der Bundesregierung – Erdöl aus Kasachstan und über den technisch ausgebauten Gdansker Hafen bringen. Offenbar gibt es dazu bisher allerdings in beiden Fällen keine rechtsverbindlichen Verträge. Ohnehin könnte Kasachstan, seinem eigenen Angebot zufolge, in diesem Jahr nicht mehr als insgesamt 1,2 Millionen Tonnen in die BRD liefern. Was Polen angeht, sind bisher von beiden Seiten keine Zahlen genannt worden. Die von allen Mainstreammedien am 1. Dezember fast wortgleich übernommene Behauptung aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Polen und die BRD hätten sich über die Versorgung der PCK-Verarbeitungsanlage mit Erdöl geeinigt, war falsch und ist nicht richtiger geworden.

Erstens muss Polen, das sich ebenfalls vom russischen Öl »unabhängig gemacht« hat, nun die Versorgung von zwei großen Raffinerien – Plock und Gdansk, die früher durch die Druschba-Pipeline zusammen rund 580.000 Barrel pro Tag erhielten – neu aufstellen, ohne über nennenswerte Überschüsse und ungenutzte Leitungskapazitäten zu verfügen. Zweitens will Polens internationaler Branchenriese Orlen in Schwedt vermutlich nicht nur »einsteigen«, wie medienbekannt ist, sondern dort einen Mehrheitsanteil erwerben. Das Interesse der konservativen polnischen Regierung, die gute Verbindungen zur Leitung des Orlen-Konzerns pflegt, an der Rettung der PCK-Raffinerie ist daher gering.

Unter diesen Umständen war die wichtigste Nachricht der letzten Tage zum Thema eine schlechte: Die Bundesregierung lehnt den Bau einer zweiten Pipeline von Rostock nach Schwedt, der von großen Teilen »der Wirtschaft« in Mecklenburg-Vorpommern zwecks Standorterhalt gefordert wird, ab. Damit ist eine von ausländischen Konkurrenten unabhängige ausreichende Versorgung der Anlage mit Erdöl ausgeschlossen. Praktisch signalisiert diese Entscheidung, dass die Bundesregierung Schwedt schon abgeschrieben hat. Der Rest ist Lug und Trug.