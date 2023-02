IMAGO/ITAR-TASS

Im russischen Wolgograd ist anlässlich der Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Weltkriegsschlacht in der früher Stalingrad genannten Stadt eine neue Büste des früheren Generalsekretärs der KPdSU, Josef Stalin, enthüllt worden. Der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge wurde das Denkmal am Mittwoch vor einem Akt zur Feier des Siegs der Roten Armee über das faschistische Deutschland enthüllt, an der am Donnerstag auch Staatspräsident Wladimir Putin teilnehmen soll. (AFP/jW)