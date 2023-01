Mama gewinnt immer

Jay Biggerstaff/IMAGO/USA TODAY Network Genug der Bruderliebe: Travis Kelce (l.) und Jason Kelce stehen sich im Super Bowl gegenüber (17.9.2017)

Joseph Ossai, Defensive End der Cincinnati Bengals, war nach der 20:23-Niederlage seines Teams am 30. Januar gegen die Kansas City Chiefs untröstlich. Wenige Sekunden vor Schluss stieß der 22jährige im AFC Championship Game der National Football League (NFL) den gegnerischen Quarterback Patrick Mahomes zu Boden, als dieser bereits die Seitenaußenlinie überschritten hatte. Die fällige Strafe wurde spielentscheidend, rückten die Chiefs doch beim Stand von 20:20 dadurch in Reichweite eines Field Goals. Kicker Harrison Buttker verwandelte drei Sekunden vor Schluss souverän – und schoss Kansas City so in den Super Bowl.

Bittere Tränen

Während Ossai bittere Tränen weinte, feierten die Chiefs den dritten Einzug ins Endspiel um die Meisterschaft in den letzten vier Jahren. Der war vor allem dem überragenden Defensivspieler Chris Jones zu verdanken – und Starquarterback Mahomes, der mal wieder nachwies, warum er mit gerade einmal 27 Jahren schon zu den besten Spielmachern aller Zeiten gehört. Dabei ging Mahomes angeschlagen in die Partie: Im letzten Spiel gegen die Jacksonville Jaguars hatte sich der gebürtige Texaner eine Verletzung am Knöchel zugezogen. Deshalb bedankte er sich in den sozialen Medien besonders bei der Assistenzathletiktrainerin der Chiefs, Julie Frymyer: »Julie war der Grund, warum ich der Typ war, der heute auf dem Feld stand.« Seinen Dank schloss er mit dem üblichen Optimismus: »Jetzt bringen wir uns in Super-Bowl-Form!«

Am 12. Februar (Ortszeit) treffen die Chiefs in Glendale, Arizona, auf die Philadelphia Eagles. Die setzten sich souverän mit 31:7 gegen die San Francisco 49ers durch. San Francisco musste jedoch früh auf Quarterback Brock Purdy verzichten, der sich eine Verletzung am Ellenbogen zugezogen hatte. Für ihn kam Josh Johnson aufs Feld, der bereits vierte Spielmacher, der in dieser Saison für die 49ers auflief.

Johnson erlitt in der zweiten Halbzeit eine Gehirnerschütterung. Da Trainer Kyle Shanahan auf keinen weiteren Quarterback zurückgreifen konnte, betrat Purdy erneut den Platz. Durch die Verletzung gehandicapt, war der 23jährige nicht mehr in der Lage, den Ball ordentlich zu werfen. San Francisco spielte für den Großteil der zweiten Hälfte quasi ohne Quarterback. »Wie es sich anfühlt, das NFC Championship Game zu verlieren, weil ich keinen Quarterback mehr hatte? Ziemlich beschissen, um ehrlich zu sein«, sagte Tight End George Kittle.

Trotz der kuriosen Umstände stehen die Eagles verdient im Super Bowl. Nach der regulären Saison hatte das Team von Trainer Nick Sirianni gemeinsam mit Kansas City die beste Bilanz (14 Siege bei drei Niederlagen), es stehen also die beiden auch formal besten Mannschaften der Saison im Finale. »Ziel ist aber nicht nur hierherzukommen, sondern das ganze verdammte Ding zu gewinnen«, sagte Sirianni in seiner Kabinenansprache nach dem Sieg über die 49ers.

Ein Bruderduell

Die Eagles gehen in zwei Wochen als Favoriten in das Spiel, sie verfügen über den offensiv wie defensiv ausgewogensten Kader der NFL. Die Chiefs dagegen haben mit Mahomes den besten derzeit aktiven Spieler in ihren Reihen. Beim Super Bowl werden auch zwei Brüder aufeinandertreffen: Travis Kelce (Tight End der Chiefs) und Jason Kelce (Center in der Offensive Line der Eagles). Beide gehören auf ihren Positionen zu den stärksten Akteuren der Liga. Noch nie zuvor gab es ein Bruderduell im Super Bowl. »Ich bin für diese Saison offiziell damit durch, Chiefs-Fan zu sein«, schrieb Jason Kelce auf Twitter. Bruder Travis sieht die Sache recht pragmatisch: »Meine Mama kann nicht verlieren.«