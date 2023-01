Gefährliches Unwissen

Hollandse Hoogte/Patrick Post/imago images Von Anne Franks Tagebuch wissen die Menschen offenbar, von ihrer Ermordung durch die Nazis dagegen weniger (Amsterdam, 21.11.2018)

Die Zahlen lösten offenbar bis in die Regierung hinein Entsetzen aus: In den Niederlanden glauben 17 Prozent der zwischen 1980 und 2000 Geborenen, die Zahl der im Holocaust ermordeten Jüdinnen und Juden sei »stark übertrieben«. Weitere sechs Prozent sind sogar der Auffassung, es habe den Völkermord an mindestens sechs Millionen Menschen überhaupt nicht gegeben. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Jewish Claims Conference, deren Ergebnisse am Mittwoch vergangener Woche veröffentlicht wurden. Noch am selben Tag sagte Ministerpräsident Mark Rutte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur ANP, er sei »schockiert«.

Die Claims Conference setzt sich seit den 1950ern für die finanzielle Entschädigung von Holocaustüberlebenden ein. Ihr Hauptquartier befindet sich in New York mit Dependancen in Wien, Tel Aviv und Frankfurt am Main. In der Vergangenheit gab die Nichtregierungsorganisation die Studie auch für die USA, Kanada, Frankreich, Österreich und Großbritannien in Auftrag. Nur in Frankreich ist der Anteil der Unwissenden und Leugnenden demnach ähnlich hoch wie in den Niederlanden. Das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Schoen Cooperman Research befragte in den Niederlanden im vergangenen Dezember 2.000 Menschen, die mindestens 18 Jahre alt waren. Die Zahlen haben den Angaben zufolge eine Fehlermarge von zwei Prozent.

Die allermeisten Holocaustüberlebenden sind inzwischen – fast 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee – gestorben. Ohne diese Augenzeugen droht die Erinnerung an das Verbrechen gegen die Menschheit mehr und mehr zu verblassen. »Mit dieser Umfrage untersuchen wir dieses subjektive Gefühl«, zitierte die niederländische Tageszeitung Trouw in ihrer Onlineausgabe vom 25. Januar Ruth Kinet, die Sprecherin der Claims Conference.

Die Erhebung macht aus dem subjektiven Gefühl ein Faktum. Rund die Hälfte aller Befragten hat demnach keine Ahnung, wie viele Jüdinnen und Juden in den deutschen Vernichtungslagern ermordet wurden. 63 Prozent der unter 40jährigen glauben, der Holocaust habe mit den Niederlanden nichts zu tun. 89 Prozent kennen den Namen Anne Frank. Ihr berührendes Tagebuch ist unter dem Titel »Het Achterhuis« (Das Hinterhaus) auch in den Niederlanden ein Begriff. Aber ein Drittel weiß nicht, dass sie in einem deutschen KZ, nämlich Bergen-Belsen, ermordet wurde, wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt NOS aus den Ergebnissen zitierte.

Die Mehrheit der Befragten weiß offenbar auch nicht, dass die Familie Frank, wie die allermeisten Jüdinnen und Juden, zunächst in die niederländischen Durchgangslager Vught, Westerbork oder Amersfoort verschleppt wurden. »Wir sind das Land von Anne Frank und denken, dass wir genug über den Holocaust wissen. Aber das ist nicht so«, zitierte die Tageszeitung Het Parool den nationalen Koordinator für die Bekämpfung von Antisemitismus in den Niederlanden, Eddo Verdoner.

Marc van Berkel, Dozent an der Universität von Arnhem und Nijmegen, beklagte gegenüber Trouw eine »Erosion der Geschichtsunterrichts«. 65 Prozent der Schulkinder hätten nach dem 15. Lebensjahr dieses Fach nicht mehr. »Jahrelang haben sich Geschichtslehrer nicht getraut, den Holocaust im Unterricht zu thematisieren, aus Angst vor Kontroversen im Klassenzimmer. Jetzt kann man die Folgen sehen«, vermutete auch Aline Pennewaard, Sprecherin des Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), gegenüber Het Parool vom 25. Januar ein enormes Defizit an den Schulen. »Geschichte sollte ein Pflichtfach werden, das sich auch mit dem Holocaust befasst.«

Angesichts der Studienergebnisse zeigte sich der niederländische Holocaustüberlebende Max Arpels Lezer, Jahrgang 1936, gegenüber Trouw äußerst beunruhigt. »Ich finde es wahnsinnig, dass manche nicht wissen, was der Holocaust bedeutet. Darüber kann ich mich furchtbar aufregen.« In Familien und in den Schulen werde zu wenig über den Holocaust gesprochen. Einige junge Menschen hätten kein Interesse. »Es ist so lange her, sagen sie.« Aber das spiele Lezer zufolge keine Rolle. »Mehr als sechs Millionen jüdische Menschen wurden ermordet, und das darf nicht vergessen werden«, mahnte er. Immerhin: 65 Prozent der Befragten nehmen Antisemitismus in der Gesellschaft wahr. 53 Prozent halten es sogar für möglich, dass der Holocaust durchaus noch einmal geschehen könnte.