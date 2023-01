»Berufsverbot-Betroffene rehabilitieren und entschädigen«. Lesung und Film. Im Mai 2022 erschien eine Studie der Uni Heidelberg zum Radikalenerlass. Ministerpräsident Kretschmann weigert sich, dazu Stellung zu nehmen; er habe »Wichtigeres zu tun«. Betroffene lesen aus der Studie, ein Film der ARD wird gezeigt und ein Unterstützungsantrag vorgestellt. Donnerstag, 2.2., 19 Uhr. Ort: Volkshochschule, Bergheimer Str. 76, Heidelberg. Veranstalter: Bunte Linke, Die Linke, DGB, IG Metall

»Treffen der junge Welt-Leserinitiative München«. Vorbereitung unserer Aktionen bei den Protesten gegen die »Sicherheitskonferenz« am 18. Februar in München. Donnerstag, 2.2., 19 Uhr. Ort: Restaurant ­Marmaris, Hermann-Lingg-Str. 12, München. Veranstalter: jW-Leserini München

»Soliparty für Lützerath«. Lützerath ist geräumt. Doch der Widerstand geht weiter! Darum werden Kosten auf die Aktiven zukommen. Es gibt Livemusik. Eintritt ab drei Euro. Freitag, 3.2., 20 Uhr. Ort: Stadtteilladen Zielona ­Gora, Grünberger Str. 73, Berlin.

»47. Jahrestag der Inhaftierung von Leonard Peltier«. Kundgebung. Am 6. Februar jährt sich die Inhaftierung von Leonard Peltier. Der 78jährige indigene politische Gefangene ist an diesem Tag seit 47 Jahren zu Unrecht in Haft. Es finden aus diesem Anlass europaweit Aktionen und Aktivitäten statt. Montag, 6.2., 17 Uhr. Ort: Hauptwache, Frankfurt am Main. Veranstalter: Tokata LPSG Rhein-Main e. V., Frankfurter Bündnis Mumia Abu-Jamal