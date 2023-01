Industrieplan light

imago images/Jochen Tack Brüssel will die EU zum Weltmarktführer bei »grünen« Technologien machen

An diesem Mittwoch will die EU-Kommission ihre Antwort auf das Gesetz »Inflation Reduction Act« (IRA) der US-Regierung präsentieren. Angekündigt wurde der neue Industrieplan schon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, als die Chefin der Brüsseler Behörde, Ursula von der Leyen, erklärte, das Staatenkartell zum Weltmarktführer bei »grünen« Technologien und Innovationen machen zu wollen. Allerdings zeigt ein nun durchgesickerter Entwurf, der jW am Dienstag vorlag, dass diese Reaktion allen großen Worten zum Trotz ziemlich mickrig ausfallen wird.

Zuerst hat man es mit freundlichen Bitten versucht, dann mit Meckern. Doch die Kräfteverhältnisse im transatlantischen Block sind klar, die US-Regierung wird ihr Subventions- und Investitionspaket nicht ändern, bloß weil es der EU-Wirtschaft schadet. Vor allem die »Local Content Requirements«, also Vorgaben, nach denen ein bestimmter Anteil geförderter Anlagen aus den USA stammen muss, sorgt in Brüssel für Verärgerung. Nun soll mit einem eigenen industriepolitischen Maßnahmenkatalog gegen die US-Subventionen angegangen werden. Dass daraus nichts wird, war von vornherein klar. Der nun vorliegende Entwurf bestätigt die wirtschaftspolitische Handlungsunfähigkeit Brüssels.

So ist eine Antwort auf die »Local Content Requirements« überhaupt nicht enthalten. Weder im Sinne der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron geforderten »Buy European«-Politik, die der Bevorzugung einheimischer Produkte in den USA eigene protektionistische Regelungen entgegensetzt. Noch mittels neuer Abwehrmechanismen, die Einfuhren subventionierter US-Produkte ausbremsen. EU-like heißt es lediglich, bestehende handelspolitische Schutzinstrumente sollen in vollem Umfang genutzt werden. Die sind allerdings ziemlich stumpf und sollen vor allem gegen China in Stellung gebracht werden können.

Auch neue Mittel, etwa für strategische Investitionen in die Energiewende oder die digitale Infrastruktur, sind nicht vorgesehen. Zwar werden in dem Papier durchaus große Milliardenbeträge genannt, dabei handelt es sich jedoch bloß um eine Zusammenführung bereits bestehender Programme wie »Repower EU«, dem »Green Deal« aus dem vergangenen Jahr und dem Wiederaufbauprogramm nach Corona. Ressourcen sollen gebündelt, die Mittel effektiver verwendet und weitere Anreize für private Investitionen geschaffen werden. So reagiert die EU auf jede Krise, und nie hat es eine relevante Wirkung.

Ein weiterer Ansatzpunkt der Kommission sind die längst angekündigten und kontrovers diskutierten Lockerungen der Vorschriften für staatliche Beihilfen. In Brüssel ist man sich der engen Grenzen der eigenen Investitionsspielräume bewusst und will es daher den Regierungen der Mitgliedstaaten leichter machen, die Wirtschaft mit öffentlichen Geldern anzukurbeln. Darüber wird in der EU allerdings heftig gestritten – einerseits, weil viele Regierungen mächtiger Mitgliedstaaten dem privaten Kapital Vorfahrt einräumen wollen; andererseits, weil die Verantwortlichen in finanzschwächeren Mitgliedstaaten fürchten, noch weiter abgehängt zu werden, weil sie nicht so viel investieren können wie andere.

Entsprechend zaghaft fallen die Vorschläge der Kommission aus. Letztlich sollen die Beihilferegeln nicht wesentlich geändert werden, lediglich der seit März geltende Krisenmodus, der vorrübergehend mehr öffentliche Investitionen zulässt, soll zeitlich ausgeweitet werden. Bis wann, ist dem geleakten Dokument jedoch nicht zu entnehmen.

Der Plan ist unambitioniert, ob sich die Regierungen der Mitgliedstaaten im Europäischen Rat darauf einigen können, bleibt dennoch abzuwarten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Montag einmal mehr betont, man dürfe sich nicht auf einen Subventionswettbewerb mit den USA einlassen. Gut möglich also, dass selbst die nun in Brüssel angedachte Minimalvariante einer industriepolitischen Agenda an der deutschen Blockadehaltung scheitert.