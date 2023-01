Beschwiegene Front

AP Photo/Cara Anna Abflug aus Mogadischu: Die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield (r., 29.1.2023)

Was passiert eigentlich in Somalia? Aus dem Land im äußersten Osten des afrikanischen Kontinents schaffen es nur noch selten Nachrichten in die deutschen Medien, seit im März 2018 die letzten Bundeswehr-Soldaten – 20 Ausbilder – von dort abgezogen wurden. Bis dahin galt ihr Einsatz als unentbehrlich, weil Deutschland nicht nur am Hindukusch verteidigt werden muss.

Nun meldete am Sonntag das somalische Informationsministerium, dass Regierungstruppen in einer zweitägigen Militäroperation mindestens 136 »Terroristen« – angeblich Kämpfer der islamisch-fundamentalistischen Organisation Al-Schabab – getötet und weitere 90 verletzt hätten. Zu eigenen Verlusten gab es keine Angaben. Schauplatz sei eine Region gewesen, die etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Mogadischu liegt.

Offiziell wird die »Präventivoperation« von Spezialeinheiten der Regierungstruppen damit begründet, dass sich die Kämpfer von Al-Schabab für einen Angriff gesammelt hätten, dem man rechtzeitig zuvorgekommen sei. Tatsächlich gibt es bei so vielen Toten und Verletzten durch eine Militäroperation nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder bereiteten die Rebellen wirklich eine Aktion vor, oder die Regierungstruppen haben einfach ein Dorf attackiert, das als Stützpunkt von Al-Schabab galt, und alle Opfer nachträglich pauschal zu »Terroristen« deklariert.

Die erwähnten Spezialeinheiten, die als besonders »effektiv« und rücksichtslos gelten, werden von Offizieren der US-Streitkräfte ausgebildet und bei manchen Operationen auch aus dem Hintergrund – also nicht direkt an der Front – beratend geführt. Von diesen US-Offizieren befinden sich nach offiziellen Angaben aus Washington immer noch 500 in Somalia. Da der gesamte Einsatz unter großer Geheimhaltung stattfindet, könnten es auch einige hundert mehr sein, deren Aufgaben nicht zwangsläufig nur auf militärische Ausbildung beschränkt sein müssen.

Außerdem beteiligen sich US-Soldaten, die dem Kommando Africom in Stuttgart unterstellt sind, auch direkt an den Kriegshandlungen. Das ist immer wieder Gegenstand von Pressemitteilungen, die in der Regel nur den Schauplatz innerhalb Somalias und die geschätzte Zahl getöteter Gegner nennen. Es dürfte sich immer oder fast immer um verschiedene Formen von Luftangriffen handeln, doch steht das nicht in den Meldungen.

Die Begründung für das militärische Eingreifen der USA ist exakt festgelegt: Man handele auf Anforderung der somalischen Regierung, zur Unterstützung der somalischen Armee und im Kontext »kollektiver Selbstverteidigung«. Das bezieht sich auf jenen Artikel 51 der UN-Charta, der von den USA und ihren Verbündeten ständig zur Rechtfertigung von Militärinterventionen in aller Welt herangezogen wird und seit einigen Monaten auch die Lieferung von immer schwereren Waffen an die Ukraine legitimieren soll.

Nach Zählung der Webseite Long War Journal haben die US-Streitkräfte im vergangenen Jahr in Somalia 15 Luftangriffe durchgeführt, bei denen mehr als 100 Personen getötet wurden, die vom Africom als »Al-Schabab-Terroristen« oder in Einzelfällen auch als »IS-Terroristen« bezeichnet wurden. Zivile Opfer werden in den Pressemitteilungen der Stuttgarter Kommandozentrale grundsätzlich ausgeschlossen. Als Begründung dieser Annahme reicht in der Regel die Behauptung, die Aktion habe in einem »entlegenen Gebiet« stattgefunden. 2021 hatte die Webseite elf Luftangriffe registriert.