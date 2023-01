Breites Bündnis in Lima

REUTERS/Pilar Olivares Aus ganz Peru kommen Demonstranten nach Lima, um gegen den rechten Putsch im Land zu protestieren (28.1.2023)

Begleitet von neuen Protesten, hat der peruanische Kongress am Dienstag (Ortszeit) die Debatte über einen Gesetzentwurf zur Vorverlegung der Parlamentswahlen auf 2023 fortgesetzt. Mehrere Abgeordnete hatten den Entwurf eingebracht, um die Blockaden und Streiks in zahlreichen Regionen des Landes zu beenden. Bei den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen die De-facto-Präsidentin Dina Boluarte war am Wochenende ein weiterer Demonstrant durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Bisher sind nach Angaben des Nachrichtensenders Telesur mehr als 60 Menschen von Einsatzkräften getötet und Hunderte verletzt worden. »Die Situation in Peru wird von Stunde zu Stunde komplizierter«, schrieb die peruanische Tageszeitung La República am Dienstag.

Gewerkschaften, soziale Organisationen und linksstehende Parteien hatten für Dienstag zu einer weiteren landesweiten Demonstration aufgerufen, um den Forderungen nach einem Rücktritt Boluartes, der Freilassung des inhaftierten Expräsidenten Pedro Castillo sowie Neuwahlen und einem Referendum für eine neue Verfassung Nachdruck zu verleihen. Selbst wenn also der Kongress, dessen Votum bis jW-Redaktionsschluss noch nicht vorlag, sich mehrheitlich für vorgezogene Wahlen entscheiden sollte, wäre damit nur eine Forderung der Demonstranten erfüllt. Auch ein Rücktritt der Putschpräsidentin Boluarte würde die Lage nicht entspannen.

Eine Hauptforderung bei den Protesten ist die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung. Die derzeitige Verfassung stammt aus der Zeit des Diktators Alberto Fujimori (1990–2000). Der am 7. Dezember vergangenen Jahres durch einen parlamentarischen Staatsstreich gestürzte linke Präsident Castillo hatte sich für eine neue Verfassung eingesetzt. Die Sprecherin der Rechtspartei »Fuerza Popular«, Patricia Juárez, kündigte den Widerstand ihrer Partei dagegen an.

Wie La República berichtete, hatten sich am Montag zahlreiche Demonstranten aus verschiedenen Teilen des Landes auf den Weg in die Hauptstadt Lima gemacht. Zu der zen­tralen Kundgebung am Dienstag auf der Plaza Dos de Mayo im Zentrum der Stadt hatten der Gewerkschaftsdachverband »Confederación General de Trabajadores del Perú« (CGTP) und soziale Organisationen aufgerufen. Auch die oppositionelle »Nationalversammlung der Völker« (ANP) unterstützte den Aufruf. Sie wirft der Boluarte-Regierung vor, »den Kampf Tausender von Peruanern«, die lediglich auf ihre Forderungen aufmerksam machen, mit einer »repressiven und feigen Politik« zu beantworten. Trotz der Polizeigewalt und einer steigenden Zahl von getöteten und verletzten Demonstranten gehen die Proteste unvermindert weiter. Telesur berichtete am Montag von Straßenblockaden in mindestens 25 der 195 Provinzen des Landes. Laut La República fordern 150 Lehrkräfte und Forscher der bedeutenden Universidad Nacional Mayor de San Marcos den sofortigen Rücktritt von Boluarte und die Vorverlegung der Parlamentswahlen auf 2023. Der Gewerkschaftsbund CGTP und die ANP bestehen außerdem auf einem Referendum über die Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung.

Obwohl es für Dina Boluarte und ihre Regierung langsam eng wird, versucht das Regime den Schein der Normalität zu wahren. Trotz anhaltender Proteste und der Beratung im Parlament reiste Außenministerin Ana Cecilia Gervasi am Montag zu einem zweitägigen Besuch in die USA, um »die Beziehungen zu stärken«. Der US-Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Francisco Mora, hatte am vergangenen Donnerstag erklärt, dass sein Land »die peruanische Regierung unterstützen wird, nicht nur im Dialog, sondern auch bei der Aufklärung der bei den Protesten registrierten Todesfälle«.