Weitere Eskalation gegen Huawei

Athit Perawongmetha/REUTERS

Es ist weiteres Signal der USA vor dem ersten China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag. Wie verschiedene US-Medien am Montag (Ortszeit) berichteten, hat die Regierung von Präsident Joseph Biden die Sanktionen gegen den chinesischen Konzern Huawei verschärft und die Vergabe von Exportlizenzen für US-Unternehmen an Huawei gestoppt. Wie die Financial Times mit Berufung auf Insider berichtete, solle damit ein »vollständiges Verkaufsverbot amerikanischer Technologie« an den Techkonzern durchgesetzt werden. Das US-Handelsministerium habe demnach einigen Unternehmen mitgeteilt, keine Lizenzen mehr an Firmen zu vergeben, die amerikanische Technologie an Huawei exportieren.

Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, erklärte laut Reuters am Dienstag, die Regierung in Beijing sei über die Entwicklung »ernsthaft besorgt«. Der Schritt zeige »unverhohlene technologische Hegemonie« und verstoße »gegen die Grundsätze der Marktwirtschaft und die Regeln des internationalen Handels und Finanzwesens«, so Mao. Das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft »in das Geschäftsumfeld der USA« werde außerdem beschädigt. Das US-Handelsministerium hatte eine Stellungnahme gegenüber der Financial Times abgelehnt, erklärte aber, seine »Politik und Vorschriften« kontinuierlich zu »bewerten und regelmäßig mit externen Interessengruppen« zu kommunizieren.

Die unter Bidens Amtsvorgänger Donald Trump im Jahr 2019 eingesetzten Sanktionen gegen Technologieunternehmen wie Huawei hatte der US-Präsident im Oktober auf die gesamte Hightechindustrie der Volksrepublik ausgeweitet. Chinesische Firmen dürfen seitdem weder mit Hochleistungschips, noch mit Geräten zu ihrer Herstellung beliefert werden. Im November folgte ein Verbot zu Verkauf und Einfuhr der Kommunikationsgeräte von Huawei und ZTE.

Eric Xu, der noch bis Ende März amtierende Huawei-Vorsitzende, teilte zum Ende des Jahres mit, die US-Sanktionen seien »jetzt unsere neue Normalität«. Welche Folgen ein generelles Embargo für den Techkonzern neben den bereits weitreichenden Sanktionen hätte, ist noch nicht abzusehen. Eine formelle Anordnung des Embargos durch die US-Regierung liegt derzeit aber noch nicht vor.