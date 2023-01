Zusammengerückt

Eugene Hoshiko/AP/dpa

Japan und die NATO wollen in der Konfrontation mit Russland und China ihre Zusammenarbeit stärken. Das vereinbarte am Dienstag der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida mit dem Generalsekretär des Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg. Der setzte sich während seines Besuchs in einen Kampfjet auf dem Luftwaffenstützpunkt Iruma in Sayam nordwestlich von Tokio (siehe Bild). Wegen Russland und China stehe die Welt sicherheitspolitisch in der angespanntesten Phase seit Ende des Zweiten Weltkriegs, erklärten Kishida und Stoltenberg. (Reuters/jW)