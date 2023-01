»Das ist fachlich-medizinisch haarsträubend«

Cavan Images/imago images Den eingeholten Gutachten zufolge gehen von dem Zahnmedizinstudenten keine Risiken für Dritte aus

Ihr Mandant wurde von der Universität Marburg vom Studium der Zahnmedizin ausgeschlossen. Die Begründung: »Ansteckungsgefahr mit HIV«. Welche Grundlage gibt es dafür?

Wenn das Risiko einer möglichen Infektion von Dritten besteht, müssen medizinische Tätigkeiten auf ihre konkrete »Gefährlichkeit« geprüft werden. Der Betriebsarzt darf also nur solche Untersuchungen durchführen, die relevant sind. Bei HIV – und auch bei Hepatitis B und C – habe virologische Fachverbände im Jahr 2012 Empfehlungen verabschiedet. Demnach ist eine Infektion nur bei sogenannten risikoträchtigen Tätigkeiten relevant. Solche sind in der Zahnmedizin höchst selten, können aber nicht ganz ausgeschlossen werden. Allerdings besteht die Gefahr nicht, wenn die Viruslast im Blut unter der Nachweisgrenzen liegt.

Ist das häufig der Fall?

Bei nahezu allen Menschen mit HIV liegt die Viruslast wegen der Behandlung mit Medikamenten unter der Nachweisgrenze; so auch bei unserem Zahnmedizinstudenten.

Sie sprechen von Bestrafung und Disziplinierung von seiten der Uni Marburg. Können Sie das etwas ausführen?

Was die Uni Marburg gemacht hat, war folgendes: Sie hat den Zahnmedizinstudenten zunächst für alle praktischen Übungskurse insgesamt, später »nur noch« für die konkreten Übungen im unmittelbar anfangenden Semester gesperrt. Für diese Zeit hat sie ihm aufgegeben, in sechs- bzw. vierwöchigen Abständen auf seine Kosten die Viruslast überprüfen zu lassen. Die Uni verlangte damit Untersuchungen für einen Zeitraum, in dem sie medizinisch nicht relevant sind, weil gar keine mutmaßlich gefährlichen Situationen entstehen konnten. Medizinisch kann ein solches Vorgehen nicht begründet werden, denn maßgeblich kommt es auf den Zeitraum an, in dem solche Tätigkeiten ausgeführt werden. Was davor oder danach geschieht, geht die Uni nichts an. Dass sie dies sozusagen schon mal auf Probe wissen wollte, dient der Disziplinierung. Dieses nicht begründete Vorgehen wird zusätzlich zur Bestrafung bzw. Androhung einer solchen, denn wenn der Betreffende dieses Vorgehen nicht akzeptiert, behält sich die Uni vor, für das Folgesemester »neu zu entscheiden«.

Wie hat Ihr Mandant darauf reagiert?

Wir haben eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht in Gießen beantragt, die erstinstanzlich auch gegen die Uni erlassen wurde. In dem Verfahren habe ich arbeitsmedizinische und virologische Gutachten eingeholt, die einhellig der Auffassung waren, dass von dem Zahnmedizinstudenten keine Risiken für Dritte ausgehen. Auf die Beschwerde der Uni hin hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aufgehoben. Die Begründung lautet in etwa: Der Betreffende könne doch nicht ernsthaft glauben, dass er in seinem Beruf nicht medizinischen Kontrollen unterliegen wird. So etwas haben wir allerdings auch nie behauptet. Die Gutachten hat der Verwaltungsgerichtshof vom Tisch gewischt, indem er gesagt hat, die könnten das nicht beurteilen, weil es ja keine Zahnmediziner sind. Die Entscheidung ist fachlich-medizinisch haarsträubend.

Jetzt ist der Betreffende darauf angewiesen, sich auf dem regulären Weg gerichtlich zu wehren. Das wird Jahre dauern.

Sie haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und sind vor Gericht gegangen. Wie ist der juristische Stand aktuell?

Wie gesagt, haben wir schon in der ersten Instanz zwei Gutachten eingeholt. Ein weiteres haben wir in dem Beschwerdeverfahren beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof erstatten lassen. Auch dieser renommierte Virologe kam zu dem Ergebnis, dass von dem Zahnmedizinstudenten keine Risiken ausgehen. Ergänzt sei, dass es weltweit seit Jahrzehnten zu keiner HIV-Infektion mehr von einem Zahnarzt auf einen Patienten gekommen ist. Die an einer Hand abzählbaren Infektionen fanden zudem nur statt, als der Zahnarzt seine Infektion nicht kannte und daher die Viruslast hoch war.

Der gesamte Vorgang wirft die sachorientierte Handhabung der HIV-Infektion im Bereich der Zahnmedizin um Jahre zurück. Fachlich nicht begründete Diskriminierungen von Menschen mit HIV in diesem Bereich sind dadurch immer noch sanktionslos möglich – und das nach bald 40 Jahren Forschung und Erkenntnisse über HIV!