Auf nach Glendale

Kansas City/Philadelphia. Angeführt von ihrem verletzten Quarterback Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in vier Jahren den Super Bowl der National Football League erreicht und treffen dort auf die Philadelphia Eagles. Beim 23:20 gegen die Cincinnati Bengals brachte ein Field Goal acht Sekunden vor Schluss am Sonntag abend (Ortszeit) die Entscheidung. Am 12. Februar treffen die Chiefs nun in Glendale im US-Bundesstaat Arizona auf die Eagles, die sich zuvor im Finale der NFC 31:7 gegen die San Francisco 49ers durchgesetzt hatten. (sid/jW)