Ein anderes Wort für Langeweile

JOEL MARKLUND/Bildbyran/imago Zeig das Ding: Rasmus Lauge Schmidt und der WM-Pokal

Nicht viel Neues unter der Sonne: Dänemarks Handballnationalmannschaft der Herren ist Weltmeister geworden. Das Team von Trainer Nikolaj Bredahl Jacobsen setzte sich am Sonntag abend in Stockholm mit 34:29 (16:15) gegen Frankreich durch. Die Dänen gewinnen damit zum dritten Mal in Folge. Vor ihnen hat das noch niemand geschafft.

Strittige Entscheidungen

»Man könnte schon fast von Langeweile sprechen, ohne jede Sensation«, schrieb Bob Hanning, Trainer von Zweitligist 1. VfL Potsdam, in seiner Kolumne für den Kicker vergangenen Freitag im Anschluss an die Halbfinalbegegnungen und die ersten Plazierungsspiele. Mit Ausnahme einer kleineren Überraschung (Ungarn) entsprachen bereits die Viertelfinalteilnehmer allen Prognosen. Dort setzten sich die Favoriten durch, und im Finale standen dann der höchstgehandelte Titelverteidiger gegen die Franzosen, die trotz großem Lazarett als zweitstärkste Mannschaft galten.

Entsprechend intensiv lief das Endspiel, ging aber letztlich klar zugunsten der Skandinavier aus. Stellenweise begünstigt durch strittige Schiedsrichterentscheidungen, die nicht nur Eurosport-Kokommentator Pascal »Pommes« Hens gegen das nordmazedonische Refereegespann aufbrachte: »Es gibt ein wenig Frustration über einige Pfiffe, die gegen uns waren, wir haben das Gefühl, dass einige davon ins Gewicht fielen«, merkte Frankreichs Coach Guillaume Gille nach dem Spiel laut Onlineportal handball-world.news an. Gemeint sind wahrscheinlich mehrere Situationen in der Mitte der Partie, in denen verteidigende Dänen klar im Torraum standen und trotzdem kein Siebenmeter für Frankreich gepfiffen wurde. Das mag an der einen oder anderen Stelle einen Kipppunkt im Spiel verhindert haben, sportlich gesehen haben die Dänen allerdings verdient gewonnen. Vor allem der eher für Defensivaufgaben zuständige linke Rückraumspieler Rasmus Lauge Schmidt (31, Telekom Veszprem) zeigte seine Offensivqualitäten und traf am laufenden Band. Der alternde Superstar Mikkel Hansen (35, Aalborg Håndbold) konnte sich zurücknehmen – in der ersten Hälfte warf er kein einziges Mal aufs Tor. Auf der anderen Seite zeigte sich auch, dass der Lionel Messi des Handballs, Nikola Karabatic (PSG), mit seinen 38 Jahren mehr und mehr von der nächsten Generation abgelöst wird. Schon im Viertelfinale gegen Deutschland (35:28) blieb er die gesamte zweite Hälfte auf der Bank.

40-Minuten Weltmeister

Ein Duell der Torhüter war das Finale nicht. Die französischen Keeper blieben unter dem Niveau, das sie bisher im Turnier gezeigt hatten. Da half auch nicht der zeitweilige Wechsel Mitte der ersten Halbzeit vom ersten Torwart Charles Bolzinger (22, Montpellier) zum 30jährigen Vereinskollegen Rémi Desbonnet, der mit 14 Paraden (ebenfalls nach Einwechslung) die Deutschen zur Verzweiflung gebracht hatte.

Die setzten sich am frühen Sonntag nachmittag souverän gegen müde Norweger (28:24) durch und wurden Turnierfünfter. Wie den gesamten Wettbewerb über war Torwart Andreas Wolff der herausragende Spieler. Der 31jährige, der in Polen bei KS Kielce spielt, hatte nach der erst in der Verlängerung entschiedenen Begegnung gegen Ägypten (35:34) gegenüber der ARD-»Sportschau« sein Team treffend als »40-Minuten-Weltmeister« bezeichnet: Gegen Ägypten schenkte man ab Mitte der zweiten Hälfte einen Sieben-Tore-Vorsprung her, und auch das Viertelfinale gegen Frankreich ging nach drei Vierteln der Partie verloren, als dem DHB-Team minutenlang kein einziges Tor gelang. Davor zeigte die Mannschaft auch gegen favorisierte Gegner ein teils dominantes Verhalten, vor allem zu Beginn der Partien. Wo die Probleme stecken – ob bei der Kondition, der Konzentration, Defiziten in der taktischen Abstimmung oder schlichtweg im Mangel an Qualität – sollte bei den anstehenden Qualifikationsspielen für Olympia in Paris 2024 und einer nächstes Jahr anstehenden Heim-EM nun analysiert werden.

Apropos Europameisterschaft: In einem packenden Spiel um Platz drei revanchierte sich Spanien gegen die vor heimischer Kulisse spielenden Schweden für die EM-Finalniederlage im vergangenen Jahr und siegte mit 39:36 nach Pausenrückstand (18:22).