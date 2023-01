Annie Wersching ist tot

Die US-amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 45 Jahren gestorben. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full. Als Todesursache wurde Krebs angegeben. Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben »Star Trek: Enterprise«, später auch »Star Trek: Picard«, war sie auch in »Bosch« und »General Hospital« zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie »24«. (dpa/jW)