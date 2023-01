Keine Soforthilfe

Yiannis Kourtoglou/File Photo/REUTERS Schaut etwas finster drein: ENI-CEO Claudio Descalzi (Nikosia, 25.4.2018)

Der italienische Energiekonzern Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) und Libyens staatliche National Oil Corporation (NOC) wollen in den nächsten Jahren bei der Entwicklung zweier Offshoreerdgasfelder zusammenarbeiten. Ein solches Abkommen war im Grundsatz schon 2008 von beiden Seiten ins Auge gefasst worden; die Untersuchung der Vorkommen, die nördlich der Hauptstadt Tripolis liegen, wurde eingeleitet, und für 2017–2018 war die Aufnahme der Produktion geplant. Das Projekt scheiterte damals aber, vermutlich vor allem aufgrund der bürgerkriegsartigen Zustände in dem nordafrikanischen Staat. Jetzt wurde die Vereinbarung, nachdem im vergangenen Jahr zahlreiche Arbeitstreffen stattgefunden hatten, am Sonnabend während eines Besuchs der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni in Tripolis von den Generaldirektoren der ENI und der NOC, Claudio Descalzi und Farhat Bengdara, unterschrieben.

Das Vorhaben wird ausdrücklich als »strategisch« eingestuft. Es bleibt aber hinter allzu schwungvollen Interpretationen, die zuvor in den Medien lanciert und teilweise von Bengdara ermutigt worden waren, deutlich zurück. Insbesondere löst die Zusammenarbeit nicht unmittelbar die Versorgungsprobleme Italiens, das nach der vielleicht sogar zu optimistischen Einschätzung des ENI-Chefs noch bis zum Winter 2024–2025 auf den Bezug von russischem Erdgas angewiesen bleiben wird. Die Gasproduktion in den beiden Offshorefeldern »Structure A« und »Structure E« soll, einer Presseerklärung des italienischen Energiekonzerns vom Sonnabend zufolge, erst 2026 aufgenommen werden.

Das dort gewonnene Gas wird dann in erster Linie dazu eingesetzt werden müssen, den großen Eigenbedarf Libyens zu decken, es wird also nur zum kleineren Teil für den Export zur Verfügung stehen. Die Presseerklärung enthält zu dieser interessanten Frage keine Planziffern. An anderer Stelle teilte ENI mit, dass sie im vergangenen Jahr in Libyen 9,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert habe. Von dieser Menge seien weniger als ein Drittel, 2,5 Milliarden, durch die Unterwasserpipeline »Greenstream« nach Italien gelangt, während 6,8 Milliarden Kubikmeter in Libyen für die Gewinnung von Elektrizität verbraucht wurden.

»Greenstream« wurde in den Jahren 2003–2004 verlegt. Sie führt mit einer Länge von 540 Kilometern vom »Melittah«-Gasterminal unweit der nordwestlibyschen Stadt Suwara nach Gela auf Sizilien und ist Teilstück einer längeren Rohrleitung, die aus dem 500 Kilometer weiter südlich an der Grenze zu Algerien gelegenen libyschen Gasvorkommen »Wafa« kommt. Dieses Feld ist indessen schon weitgehend »erschöpft«. Das ist eine der Ursachen der Energieprobleme Libyens, die nun mit Hilfe des am Sonnabend unterzeichneten Abkommens zwischen ENI und NOC angegangen werden sollen. Descalzi erklärte dazu am Sonnabend: »Diese Vereinbarung wird bedeutende Investitionen in den libyschen Energiesektor ermöglichen und damit zur lokalen Entwicklung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, während sie die Rolle von ENI als führender Operator in dem Land stärkt.«

Laut Presseerklärung vom Sonnabend schätzt der italienische Energiekonzern, der als einer der sieben größten dieser Branche gilt, den gesamten Investitionsbedarf des Projekts auf acht Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 7,34 Milliarden Euro). Es fehlen dort aber Aussagen, wie das Geld für das Vorhaben, das von libyscher Seite als größtes seit 25 Jahren bezeichnet wird, aufgebracht und wie es verrechnet werden soll. Das auf Wirtschafts- und Finanzthemen spezialisierte US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg stellte es in einem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, so dar, als werde ENI die Investitionen vorschießen und dafür später 38 Prozent aller Gasverkäufe erhalten, bis die Summe von acht Milliarden US-Dollar erreicht sei. Dieser Zeitpunkt werde innerhalb der nächsten 15 Jahre erwartet. Quelle der Mitteilung ist, wie sich aus dem Kontext des Berichts ergibt, NOC-Chef Bengdara. Der Libyer sieht das Abkommen mit ENI auch als Türöffner für Geschäfte mit anderen ausländischen Unternehmen.