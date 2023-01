Rechte mobilisieren

Jose Cabezas/REUTERS Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in der Stadt San Juan Sacatepéquez (11.8.2019)

In Guatemala will die Wahlbehörde (TSE) offensichtlich verhindern, dass sich der Vertreter einer linken Partei der Abstimmung über den neuen Präsidenten und dessen Vize am 25. Juni stellt. In einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des betroffenen Movimiento para la Liberación de los Pueblos (Bewegung für die Befreiung der Völker, MLP) heißt es dazu, die Vorgänge zeigten »sehr klar (…), dass in Guatemala weder Demokratie noch Respekt der Bürgerrechte existieren«. Die »Wahlbehörde schmiede einen Wahlbetrug«, dagegen »zu demonstrieren und zu mobilisieren« sei die Bevölkerung aufgerufen, »der Wille des Volkes müsse respektiert werden«.

Am Sonnabend hatte die TSE der Partei in einem Schreiben, das junge Welt vorliegt, mitgeteilt, das eingereichte polizeiliche Führungszeugnis des MLP-Kandidaten für das Vizepräsidentenamt, Jordán Rodas, sei nicht gültig. Zudem hieß es, gegen Rodas, der früher Menschenrechtsobmann des Landes war, lägen »Beschwerden« und »rechtliche Anklagen« vor. Die Partei hat bis zum Dienstag Zeit, gegen die Entscheidung vorzugehen.

Die Maßnahme der Wahlbehörde hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Auf einem Parteitag Ende Dezember war Thelma Cabrera zur Präsidentschaftskandidatin und Rodas zu ihrem Stellvertreter für die kommenden Wahlen ernannt worden. Mitte Januar erfolgte die offizielle Registrierung bei der Wahlbehörde. Nur wenige Tage später wurden zwei Beschwerden gegen seine Kandidatur eingelegt. Die erste stammte von Rodas Nachfolger im Amt des Menschenrechtsobmanns, Alejandro Córdova Herrera. Der gilt trotz seines Amtes als Vertrauter der »Eliten« und will Rodas wegen angeblicher »Unregelmäßigkeiten« in dessen Amtszeit den Weg zur Kandidatur verbauen.

Die zweite Beschwerde bezog sich auf das angeblich fehlende bzw. ungültige Führungszeugnis und wurde von der ultrarechten Stiftung gegen den Terrorismus eingebracht. Die war ursprünglich gegründet worden, um die Verteidigung ehemaliger Militärs bei Anklagen wegen Verbrechen während des Bürgerkrieges zu unterstützen. In den vergangenen Jahren widmete sie sich der Verfolgung »Andersdenkender«, wie der Anwalt Miguel Mörth im Dezember im Interview mit junge Welt erklärt hatte. Zahlreiche Verfahren mit konstruierten Vorwürfen gegen kritische Juristen und soziale Aktivisten gehen auf die Initiative der Stiftung zurück.

Rodas äußerte sich bereits am Samstag abend in den sozialen Netzwerken zu den Vorwürfen. Er hatte am 20. August vergangenen Jahres, wenige Stunden vor Ablauf seiner Amtsperiode als Menschenrechtsobman, nach Drohungen aus rechten Kreisen das Land verlassen müssen und lebt seitdem im Exil. Dennoch war er bei der Wahlversammlung der Partei MLP im Dezember anwesend, wie zahlreiche Fotos und Videos von dem Tag belegen. Er sei nach Gua­temala »eingereist« und demokratisch gewählter Kandidat der MLP, erklärte er am Sonnabend. Alle »notwendigen Papiere« für die Kandidatur lägen vor, die erhobenen Vorwürfen »haben keinen Sinn«, es gebe »keine legale Argumentation gegen die Kandidatur«, betonte er. Die Vorwürfe zeigten die »Angst der Korrupten«, da die Kandidatur von Thelma Cabrera und ihm »eine Alternative für das Land« bedeute, »das der Korruption und der Ausplünderung der Reichtümer überdrüssig sei«.

Die MLP ist 2018 gegründet worden, es wäre überhaupt erst das zweite Mal, dass sie an Wahlen teilnimmt. 2019 konnte die aus der Landarbeiterorganisation Comité de Desarrollo Campesino (Komitee für bäuerliche Entwicklung, Codeca) hervorgegangene Partei mit ihrer Präsidentschaftskandidatin Cabrera einen überraschenden vierten Platz erreichen und verpasste die Stichwahl nur um rund drei Prozentpunkte. Besonders gut schnitt die Partei in ländlichen Regionen und unter der indigenen Bevölkerung des Landes ab, in drei Departamentos mit indigener Bevölkerungsmehrheit und unter Migranten in den USA erreichte Cabrera sogar den ersten Platz. Mit Rodas Bekanntheitsgrad als Menschenrechtsobman und ehemaligem Aktivisten der Studentenbewegung könnte die Partei auch in den größeren Städten auf mehr Stimmen hoffen.