Russische Armee rückt vor

Yan Dobronosov/REUTERS An der Frontlinie: Die Stadt Bachmut im Donbass ist gegenwärtig eines der Hauptziele russischer Angriffe (26.1.2023)

Die russische Armee hat in der international nicht anerkannten Donezker »Volksrepublik« weitere Geländegewinne erzielt. Der Chef der Volksrepublik, Denis Puschilin, erklärte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS am Montag, die Streitkräfte würden an den »Schlüsselpositionen« in Artjomowsk (in der Ukraine Bachmut genannt) vorankommen. Eine Einkreisung der ukrainischen Truppen sei noch nicht erreicht, so Puschilin. Im Osten der Stadt Wuhledar habe man zudem »Fuß gefasst«. Es sei allerdings zu früh, um zu sagen, wann die Stadt unter russische Kontrolle gebracht werden könne. Die Einnahme Wuhledars würde die Nachschubwege der ukrainischen Armee im Gebiet Marjinka, von wo aus die westlichen Gebiete von Donezk beschossen werden, empfindlich beeinträchtigen, so Puschilin.

Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskij, erklärte in seiner abendlichen Audiobotschaft am Sonntag, die Lage in Donezk sei »sehr schwierig« angesichts des dauerhaften Beschusses. Er verband diese Einschätzung der Situation mit einer erneuten Forderung nach schnelleren Rüstungslieferungen und neuen Waffentypen. Am Vortag hatte er bereits Langstreckenraketen verlangt. Derzeit wird bei den westlichen Unterstützern Kiews über die Lieferung von Kampfjets diskutiert.

Unterdessen sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Montag in Moskau, dass die »Spezialoperation« trotz der Rüstungslieferungen aus den NATO-Staaten weitergehen werde. Der Westen habe Kiew in seinen Forderungen nach neuen Waffen ermutigt. Dies habe zu einer »Pattsituation« und einer »erheblichen Eskalation« geführt, wobei die NATO-Staaten in zunehmendem Maß »direkt in diesen Konflikt involviert« seien.

Bei der Präsentation eines Berichtes über die diplomatischen Ergebnisse des vergangenen Jahres erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag, Moskau habe sich nie geweigert, an einem »gleichberechtigten« Dialog mit seinen europäischen Partnern teilzunehmen. Man hoffe »nach wie vor, dass es früher oder später politische Kräfte in Europa geben wird, die in der Lage sind, von ihren eigenen nationalen Interessen auszugehen«, so Lawrow, »und nicht von dem Bestreben, jemandem von der anderen Seite des Ozeans zu gefallen«.