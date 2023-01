Ohne Bleibe

Santi Donaire/AP Photo

Rund 200 Menschen sind am Montag aus einem Arbeitsmigrantenlager in der spanischen Region Almería evakuiert worden, nachdem zuvor ein Feuer ausgebrochen war. Laut der US-Nachrichtenagentur AP lebten in dem Lager El Walili bei Nijar bis zu 500 Wanderarbeiter, zumeist aus Subsaharaländern oder Marokko. Sie arbeiteten auf den Bauernhöfen in der Gegend. Die Ursache des Brandes war bis jW-Redaktionsschluss unklar. Auf Anordnung der Stadtverwaltung von Nijar hätte das Lager wegen der baufälligen Hütten am Montag abgerissen werden sollen. (jW)