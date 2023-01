»Das Volk will souverän entscheiden«

Paul Gambin/REUTERS

In Peru sind seit der Absetzung von Präsident Pedro Castillo durch den rechtsdominierten Kongress Anfang Dezember noch immer keine Neuwahlen in Sicht. Wie beurteilen Sie die De-facto-Regierung von Dina Boluarte, die mittlerweile den Ausnahmezustand ausrief?

Das ist eine zivil-militärische Regierung. Die Streitkräfte haben an vielen Orten Proteste niedergeschlagen, bei denen es mehr als 50 Todesopfer gab. Und sie sind es, die die illegitime Marionettenregierung von Boluarte an die Macht gebracht haben. Deren einzige Möglichkeit, an der Macht zu bleiben, besteht darin, Kugeln abzufeuern und Blut zu vergießen.

Wie reagiert die Bevölkerung seither auf die Absetzung Castillos?

Sie lehnen all diese Attacken der wirklich Mächtigen gegen den Präsidenten, der ein indigener Lehrer vom Land, Gewerkschafter und Rondero (Freiheitskämpfer, jW) ist, ab. Castillo ist der Präsident der Massen, die 200 Jahre lang auf einen Wandel gewartet haben. Angesichts der Ungerechtigkeit dieser Absetzung geht die Bevölkerung, vor allem in den ländlichen Gebieten, auf die Straße und protestiert. Es finden landesweite Streiks und Straßenblockaden statt. Die Polizei ist mit Panzern und Polizeihubschraubern gegen die Demonstranten vorgegangen. Es ist ein nicht zu rechtfertigender Einsatz von Gewalt, der andauert.

Welche Rolle haben die Streitkräfte gespielt, als Castillo den Kongress am 7. Dezember auflösen lassen wollte?

Der parlamentarische Putsch des Kongresses hatte die Unterstützung der gesamten Streitkräfte. Die Zustimmungswerte für den Kongress hatten in Umfragen unter der Bevölkerung nie 15 Prozent übertroffen. Jetzt liegen sie bei weniger als zehn Prozent. Von der Armee und der Bundespolizei wurde eine Pressemeldung herausgegeben, die besagte, dass man den Kongress nicht auflösen werde. Das wurde vom Kongress und Dina Boluarte gefeiert. Diese nutzten den perfekten Vorwand, um Pedro Castillo abzusetzen. So übernahm Boluarte die Macht.

Perú Libre kritisierte den vorsichtigen Kurs von Castillo. Er wurde sogar aus der Partei ausgeschlossen. Wie beurteilen Sie seinen Versuch, das zen­trale Wahlversprechen einer neuen Verfassung für Peru zu erfüllen?

Wir begrüßen es, dass Castillo sich für eine neue Verfassung eingesetzt hat. Perú Libre und die politische Linke forderten die Änderung der Verfassung. Die derzeitige wurde von der Fujimori-Diktatur (Alberto Fujimori war von 1990 bis 2000 Präsident Perus, jW) geerbt.

Seit dem Beginn der Republik hat Peru dieselben Probleme: Rassismus, Klassismus und den Zentralismus von Lima. 69 Prozent der Bevölkerung befürworten die verfassunggebende Versammlung laut einer repräsentativen Studie des Instituto de Estudios Peruanos. Im verfassunggebenden Prozess muss diese Lage geändert werden. Der wäre ähnlich wie in Bolivien oder Ecuador.

Wie schätzen Sie die landesweiten Demonstrationen in Peru ein?

Bei dieser Mobilisierung handelt es sich nicht um die Mobilisierung einer Partei oder von Anführern. Es handelt sich um eine spontane Erhebung des Volkes. Wir fordern mehr als nur den Rücktritt von Dina Boluarte. Unser Weg ist die verfassunggebende Versammlung.

Was sind die wichtigsten Forderungen der aktuellen Proteste?

Neben der Freilassung von Pedro Castillo braucht es die Auflösung des Kongresses, den Rücktritt von Boluarte, Neuwahlen und ein Referendum für eine neue Verfassung. Die Menschen sollen gefragt werden: Sind Sie mit einer neuen Verfassung einverstanden?

Warum genau braucht es eine neue Verfassung?

Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, oder die Krise wird weiter fortbestehen. Sie hält bereits seit 2016 an – seitdem gab es sechs Präsidenten in sieben Jahren aufgrund von parlamentarischen Putschen. Die politische Antwort von Perú Libre besteht darin, mit der Resignation der Menschen zu brechen. Das alte, von der Kolonie geerbte System befindet sich im Zusammenbruch und wird mit seinen letzten Kräften mit ungezügelter Gewalt verteidigt. Das Volk will sich selbst regieren und will über seine Ressourcen souverän entscheiden.