ÖVP-Hochburg erschüttert

Robert Jaeger/APA/dpa Seit 1945 ist die ÖVP stärkste Kraft in Niederösterreich (Wiener Wahllokal, 29.1.2023)

Es ist das erwartete Erdbeben: Die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) hat am Sonntag ihre unangefochtene Stellung in Niederösterreich verloren. Bei den Landtagswahlen im flächenmäßig größten Bundesland fiel die Partei auf einen historischen Tiefstand von 39,9 Prozent, mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten. Das bedeutet nicht nur das Ende der absoluten Mehrheit im Parlament, sondern auch in der Proporzregierung. Seit 1945 gilt Niederösterreich als Hochburg der Konservativen, die dort jede Wahl bislang für sich entscheiden konnten.

Bundespolitische Konsequenzen wird das Ergebnis vor allem für die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) haben. Obwohl laut Umfragen mit den Preiserhöhungen und der sozialen Lage Kernthemen der SPÖ zu den wichtigsten Wahlmotiven zählten, rutschte die Partei um 3,3 Punkte auf 20,6 Prozent ab – auch das ein historischer Tiefstand.

Als Gewinner der Wahl muss die rechte Freiheitliche Partei (FPÖ) gelten. Unter ihrem Spitzenkandidaten Udo Landbauer konnte sie 9,4 Punkte hinzugewinnen und wurde mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Ausschlag­gebend waren vor allem bundespolitische Themen, Korruption und Migration insbesondere. Im Wahlkampf positionierte die FPÖ sich als Antieinwanderungs- und Antikorruptionspartei. Obwohl sie seit zwei Jahrzehnten von einer Korruptionsaffäre in die nächste schlittert und erst im Mai 2019 der »Ibiza-Skandal« der damaligen ÖVP/FPÖ-Regierung ein Ende bereitet hatte, war die Kampagne effektiv. Umfragen zeigen, dass Wähler das Thema Korruption vorrangig mit der ÖVP in Verbindung bringen.

Die FPÖ schaffte es auch, mit dem Thema Migration zu mobilisieren. Im Wahlkampf versprach sie die Errichtung einer »Festung Österreich«. 2022 stellten fast 109.000 Menschen einen Asylantrag in Österreich – Geflüchtete aus der Ukraine nicht eingerechnet. 2015, auf dem Höhepunkt der Migrationsströme, waren es 88.000 Anträge. Da Ungarn nahezu keine Asylanträge annimmt, ziehen viele Schutzsuchende weiter nach Österreich. Was die FPÖ in ihrem ausländerfeindlichen Wahlkampf verschwieg: Nur ein Bruchteil der Asylsuchenden bleibt in Österreich. Der größere Teil bewegt sich nach Antragsstellung weiter Richtung Nord- und Westeuropa. Schon vor der Wahl hatte das Ressort »Asyl und Mindestsicherung« der FPÖ-Scharfmacher Gottfried Waldhäusl inne. 2018 ließ er in Drasenhofen ein Asylantenheim mit Stacheldraht umzäunen. Nach ihrem Erfolg stehen der FPÖ jetzt zwei weitere Plätze in der Landesregierung zu.

Bundespolitisch wird das schwache Abschneiden der SPÖ eine neue Debatte um fehlendes Charisma der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auslösen. Der einflussreiche burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fordert schon länger ihre Ablösung.

Schwerer wird es auch für die schwarz-grüne Bundesregierung, die durch die Wahl in Niederösterreich ihre knappe Mehrheit in der zweiten Kammer, dem Bundesrat, verlor. SPÖ und FPÖ können hier nun die Bildung von Gesetzen verzögern. Im Herbst 2024 wird in ganz Österreich gewählt, und in den aktuellen Umfragen liegt die FPÖ mit 28 Prozent an erster Stelle.

Die KPÖ kandidierte in vier von 20 Wahlkreisen. Sie erhielt landesweit 0,4 Prozent der Stimmen. Im Frühjahr wird in den Bundesländern Kärnten und Salzburg gewählt. In Salzburg liegt die KPÖ laut Umfragen bei vier Prozent und sieht eine Chance für den Einzug in den Landtag, erklärte Bundessprecher Tobias Schweiger gegenüber junge Welt.